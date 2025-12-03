民進黨倡「投票前一日也放假」 林濁水：鬧夠了沒有

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，主張在投票日及前一日均應放假一天，且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大眾運輸交通工具的班次，也規範國家考試不得於投票日及其前一日舉行。前立委林濁水則在臉書留言，「鬧夠了沒有」。

「強化民主投票促進法草案」已付委審查，草案條文明定，為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關應依其職權制定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

國民黨立委羅智強則說，他要跟進民進黨美意提案，在選前一天放假，民進黨就不要「半夜吃西瓜」，到時候又反悔。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，民進黨此舉看起來也只是想要阻擋國內移轉投票，並阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。

林濁水則在臉書貼文指，選舉放假2天，投票前一日也放，鬧夠了沒有。有網友則貼文回應，「三天連假，適合旅遊。」也有網友說，「可能真的藍白合也無計可施，中間選民都出國了。」