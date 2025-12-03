2026白營希望誰站台？ 陳宥丞：蔣萬安、王世堅都歡迎

2026選戰不到一年，藍白怎麼合？台北市長蔣萬安是否幫白營小雞站台？國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽說會審慎考慮。民眾黨北市議員陳宥丞被問及誰來站台？陳說，不管是蔣萬安、民進黨立委王世堅，他都雙手歡迎。

對於2026藍白怎麼合？陳宥丞說，藍白合的目標是一加一大於二，不僅國民黨，民眾黨都歡迎理念相同認真的人來幫忙站台。尤其民眾黨在台北市若沒有母雞，的確會倍感艱辛，基層也會很焦慮，尤其藍綠對決下，台北市要4+2席全上的確有難度。

陳宥丞說，對於戴錫欽稱要不要幫站台，不僅要國民黨同意，還有國民黨選區議員同意才說了算，對民眾黨而言，應該是歡迎所有理念相同認真的人，多多益善，不管是蔣萬安、王世堅都雙手歡迎。