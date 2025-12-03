聽新聞
0:00 / 0:00
2026白營希望誰站台？ 陳宥丞：蔣萬安、王世堅都歡迎
2026選戰不到一年，藍白怎麼合？台北市長蔣萬安是否幫白營小雞站台？國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽說會審慎考慮。民眾黨北市議員陳宥丞被問及誰來站台？陳說，不管是蔣萬安、民進黨立委王世堅，他都雙手歡迎。
對於2026藍白怎麼合？陳宥丞說，藍白合的目標是一加一大於二，不僅國民黨，民眾黨都歡迎理念相同認真的人來幫忙站台。尤其民眾黨在台北市若沒有母雞，的確會倍感艱辛，基層也會很焦慮，尤其藍綠對決下，台北市要4+2席全上的確有難度。
陳宥丞說，對於戴錫欽稱要不要幫站台，不僅要國民黨同意，還有國民黨選區議員同意才說了算，對民眾黨而言，應該是歡迎所有理念相同認真的人，多多益善，不管是蔣萬安、王世堅都雙手歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言