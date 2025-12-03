快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主

中央社／ 斯德哥爾摩2日綜合外電報導

台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳今天在瑞典獲頒「另類諾貝爾獎」前受訪表示，人工智慧（AI）能用於鞏固民主及社群凝聚力，而非讓人用來持續瀏覽網路負面消息。

法新社報導，唐鳳獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」（Right Livelihood Award，又稱正命獎）數小時前，接受法新社訪問時做出上述表示。

她說：「我相信我們能引導AI，使其從設法吸引用戶、使人上癮的智慧（addictive intelligence），轉化成由社群引導、並且服務社群的輔助智慧（assistive intelligence）。」

瑞典「優質民生獎」10月1日公布包含唐鳳在內的多名獲獎人。評審團發表聲明說，唐鳳因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」獲得此獎。

唐鳳指出，她堅信人類仍會是「超級智慧」，但人類須努力確保他們能夠引導AI，以AI賦能社群而非只服務大企業。

她提到台灣試圖研發一套AI模型，協助因語言和文化產生隔閡的不同族群進行溝通，「我們不是要訓練一套統一所有想法的主權模型，而是讓每個語言及文化群體各自訓練公民AI」。

唐鳳指出，各種公民AI能互相對話，促進不同族群共同追求公共利益。

她舉例說，不論是提倡氣候正義或者「關愛受造界」（creation care）的團體，AI都能協助彼此溝通。「關愛受造界」是指以上帝創造世界這個宗教信仰角度關懷環境。

唐鳳說：「AI可將氣候正義的工作轉譯給教會群體，讓他們明白這同樣也是在做上帝的工作」，這樣不僅對環境有益，還能帶來其他益處。

唐鳳還說，「我們必須反駁『民主只會造成兩極化與混亂、無法帶來好處』這類說法，這正是威權主義的主要論述」。

「優質民生獎」（Right Livelihood Award）由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設，主要表彰在環境保護、人權問題、可持續發展、健康、和平等領域活躍的個人和團體，被譽為另類諾貝爾獎。

唐鳳 諾貝爾獎 社群

延伸閱讀

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

賴清德引用這家廣告詞宣示 將由此下手台灣至少獲3個諾貝爾獎

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

不只撞唐鳳還撞Fumi 阿姨！李沐拉柯佳嬿下水：一個光譜

相關新聞

藍白逕付二讀清倉議案 綠批雙標

立院朝野攻防再起。國民黨團為加速法案審查，昨天在院會提案變更議程，一口氣將國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例修正草案、國民...

冷眼集／綠見機就抹紅 卻要在野理性？

在野黨團昨天在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元國...

陳玉珍提修法「避民代誤觸法網」 高虹安林岱樺解套？助理費除罪列議程

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程...

政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委

立院朝野為了財劃法爭執不休，有意角逐新北市長寶座的新北市副長劉和然今晚透過臉書，三問代表綠營參選的民進黨立委蘇巧慧，行政...

會葡萄牙議員訪團 江啟臣：期許在更多領域展開交流

立法院副院長江啟臣今天在跨黨派立委的陪同下，接見「葡萄牙跨黨派國會議員」一行，江啟臣表示，期許雙方在更多領域展開交流；也...

批馬英九提8年執政有兩岸和平紅利 賴總統：我沒看到

賴清德總統今天接見北美洲台灣同鄉，他批評前總統馬英九表示，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。