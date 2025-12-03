聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍提修法「避民代誤觸法網」 高虹安林岱樺解套？助理費除罪列議程

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程序委員會昨天將其列入周五院會議程。針對助理費除罪化相關修法，藍白兩黨立委大多表達贊同，執政黨立委則要求程序必須民主。

目前朝野政黨均有政治人物捲入助理費爭議，例如停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，還有現任國民黨立委顏寬恆、民進黨立委林宜瑾也都因為類似案件遭起訴，如今陳玉珍領銜提出「立法院組織法」修正草案，有望為其解套。

陳玉珍昨表示，儘管這項修法是由她領銜提案，其實全國正副議長聯誼會早已表達相關情況，不僅沒有引來民進黨批評，外界看法也都認為很正常，顯見這是不分藍綠白的問題，「民代都是為民服務，提案只是將該法規範得更清楚、更明確化，避免有民代誤觸法網」。

國民黨立委謝龍介說，這是歷史共業，法規有模糊的地方，修法後更明確，也能避免民代誤觸紅線。他不認為這會影響選舉，既然要立法就會跟民眾講清楚，「無論如何就是公費公用，中飽私囊就是貪汙，那就不行」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團還要進一步討論。民眾黨立委林國成則說，現在全國不分各黨各派，近三百人涉入助理費案，問題在於現行法律不夠明確，透過修法才能確定其補助性質；本次修法是參考他國經驗，有助於釐清過去很多疑點，未來適用對象不限藍綠白，全國村里長、民意代表統統適用，這是好事一件。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，對於所有法案，民進黨團都要求民主討論；國民黨立委提案精進助理費制度，萬萬不可假借多數優勢而無視社會意見，甚至繞過合法審議程序。

修法 國民黨 民眾黨 陳玉珍 高虹安 林岱樺

延伸閱讀

高虹安有機會解套 藍委提案助理費除罪化列立院周五議程

影／林岱樺質疑民調恐誤判選情 邱議瑩：參考就好 奮戰到底

批不存在的曖昧情節抹黑 林岱樺喊：像剝光衣服在大街被路人看

高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺酸：未來會出現更多「看衰民調」

相關新聞

藍白逕付二讀清倉議案 綠批雙標

立院朝野攻防再起。國民黨團為加速法案審查，昨天在院會提案變更議程，一口氣將國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例修正草案、國民...

冷眼集／綠見機就抹紅 卻要在野理性？

在野黨團昨天在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元國...

陳玉珍提修法「避民代誤觸法網」 高虹安林岱樺解套？助理費除罪列議程

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程...

廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極

非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...

廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻...

冷眼集／廚餘養豬政策反覆 毀公信力傷豬農

中央擬規畫自二○二七年起全面禁止廚餘養豬，方向無疑是正確的，然而中央對於廚餘禁令政策反覆不定，環境部、農業部步調不一，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。