冷眼集／綠見機就抹紅 卻要在野理性？

聯合報／ 本報記者唐筱恬林河名
賴清德總統提出8年1.25兆預算的國防特別條例，在野已揚言暫緩列案。立法院程序委員會今上演表決大戰，在藍白人數優勢下，國防特別條例被暫緩列案，民進黨立委高舉手牌抗議。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統提出8年1.25兆預算的國防特別條例，在野已揚言暫緩列案。立法院程序委員會今上演表決大戰，在藍白人數優勢下，國防特別條例被暫緩列案，民進黨立委高舉手牌抗議。記者屈彥辰／攝影

在野黨團昨天在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元國防特別條例草案，要求在賴總統首肯國情報告前暫緩列案。綠營固然以「不符程序正義」抨擊藍白，但賴總統直指「在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求」，更形同抹紅藍白。

行政院所提國防特別條例昨天中午在立院遭在野黨聯手封殺，賴總統昨天下午接見北美各地台灣會館訪問團時即表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，未來恐成「愛國者治台」。

事實上，在野黨暫緩列案，只是要求賴總統赴立院國情報告，接受立委「諮詢」的策略之一，這在朝野攻防本是常態；況且，藍白只是「暫緩列案」，並非不願討論。

相形之下，賴總統把在野對國防預算的嚴予把關，直接指為「準備走另外一條路，接受中國要求，接受一個中國原則的九二共識」；還說未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」一般。這樣的「誅心之論」，就差沒有說藍白是「中共同路人」；但此話出自總統之口，在野黨如何吞得進去？

立院「逕付二讀」的設計，原意是處理急迫性案件，並非常態，但近幾屆確實有遭濫用的情形。二○二一年民進黨在國會絕對多數時，不滿國民黨團拒審總預算，直接將高達二點二六兆元的中央總預算抽出逕付二讀，創下國會史的不堪紀錄，當時國民黨團還開記者會痛罵民進黨團「野蠻、罔顧民主程序」。如今角色互換，其實是「五十步笑百步」。

藍白搶在此時急著闖關政治性法案，主要考慮是距離二○二六年大選還遠，逕付二讀可以縮小戰場，對民進黨也算是「以其人之道，還治其人之身」，只是此作法破壞委員會中心主義，也非國家長治久安之道，「呷緊弄破碗」，將徒增國會議事的紛爭。

然而，朝野氣氛不佳也是事實，執政黨更是時時大打「抗中牌」、一有機會就抹紅在野黨，也難怪國會議事難有理性討論空間。

