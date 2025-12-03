聽新聞
藍白逕付二讀清倉議案 綠批雙標

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭林銘翰張曼蘋劉懿萱屈彥辰黃婉婷／台北報導
立法院程序委員會昨上演表決大戰，藍白立委以人數優勢，將行政院所提一點二五兆元國防特別條例草案暫緩列案，不排入本周五院會，民進黨立委舉標語抗議。記者曾學仁／攝影
立院朝野攻防再起。國民黨團為加速法案審查，昨天在院會提案變更議程，一口氣將國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例修正草案、國民黨立委游顥所提政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案等，自委員會抽出逕付二讀；以及譴責行政院長卓榮泰公然違法延宕中選會人事提名一案，也逕付二讀交付黨團協商。

此外，立院程委會昨上演表決大戰。在賴總統上周宣布將編列八年共新台幣一點二五兆元國防特別預算後，行政院通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但程序委員會中，在野黨聯手暫緩列入周五院會議程。藍白立委要求，賴總統應赴立法院國情報告並接受詢答。被暫緩列案的，還包括上周已遭封殺的行政院版財政收支劃分法修正草案。

藍稱支持國防 不支持凱子軍購

國民黨團總召傅崐萁表示，支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，「我們會以最高禮遇迎接賴總統」。國民黨團書記長羅智強也說，總統應到立法院國情報告、接受國會詢答，讓國人認識特別預算對台灣的影響為何。

民眾黨團則表示，將對賴總統提出四問：「是否敢保證如期交貨」、「是否敢保證形成及時戰力」、「是否敢保證不排擠社福支出」及「是否敢來國會接受提問」。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨宣稱是「諮詢」不是質詢，那請賴總統前來國會接受立委「諮詢」；在賴總統正面回應前，黨團立場是同意暫緩列案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，藍白如今已把「逕付二讀」從立法上的特例，硬生生操作成政治工具，只要是藍白想過的案子，連討論都懶得討論，一路快速通關；反之，只要是政府提出的重大政策，就在程序委員會卡死，「雙標的立院、邪惡的立院，就是這樣形成的」，「藍白立委尸位素餐，是要卑劣到什麼程度？」民進黨團幹事長鍾佳濱除批評暫緩列案不合規章，並質疑藍營深知杯葛預算有困難，因此要求總統國情報告作為對價，接下來可能會頻頻提出不合理要求，製造拒審預算藉口。

政院遺憾：總統即問即答違憲

行政院發言人李慧芝指出，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭作出一一三年憲判字第九號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案，政院感到高度不解與強烈遺憾。

民眾黨團副總召張啓楷則表示，依立法院程序，本來就可以逕付二讀，民進黨立委過去數度強力杯葛，導致在各委員會無法好好討論，若民進黨想提出意見，「還是可以在二讀表達」。

昨天院會獲逕付二讀的法案，包括陳玉珍等人提出的離島建設條例修正草案，為提升離島地區經濟成長與產業發展，離島縣政府得於指定區域設置「離島自由貿易示範區」。游顥所提不當黨產條例修正草案，則在附隨組織的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，被外界認為是替救國團解套，黨產會已表達遺憾。

