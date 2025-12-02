泰國國慶悼念王太后 駐台代表文那隆帶領默哀93秒

泰王國國慶今天在台北登場，因泰國王太后10月辭世，泰國駐台代表文那隆帶領全場默哀93秒。文那隆致詞時表示，泰台合作關係可追溯至1963年，此情誼持續至今；外交部常次葛葆萱則期盼雙邊關係持續深化。

泰國貿易經濟辦事處晚間在台北舉辦泰王國國慶、蒲美蓬國王陛下誕辰紀念日、泰國父親節慶祝活動，由泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）主持，行政院政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、外交部常務次長葛葆萱、退輔會副主委傅正誠、多位立委等台灣政要以及多國駐台使節代表、商界人士與會。

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）10月24日辭世，泰國仍在國殤期間，今年國慶活動顯得低調，泰國貿易經濟辦事處人員全員著黑衣，活動開始前全體默哀93秒，因詩麗吉享壽93歲。

文那隆致詞時表示，泰國與台灣為長期密切的合作夥伴，1963年泰王蒲美蓬偕王后訪台，開啟雙邊技術人員研究以及改善泰北農村地區生活品質的合作，也就是「皇家計畫」（The Royal Projects），此情誼和密切合作持續至今，並拓展到經濟、文化以及民間連結。

文那隆強調，目前有超過8萬名泰國人在台灣生活，同時有超過15萬名台灣人居住在泰國，雙邊人民連結緊密，具有類似的文化以及特質，也有人誤認他是台灣人。

關於經濟往來，文那隆指出，台灣是泰國第四大投資國家，雙邊貿易額來到210億美元，而台灣也是泰國最大的積體電路供應國。而泰國也具有台灣AI專才的商機，領域橫跨食品、農業、醫療、醫藥以及觀光等等。台泰互補性尤其展現在人力資源以及教育上。

葛葆萱致詞時則向泰國皇室以及人民表示哀悼，並強調台灣與泰國相互旅遊人次持續增加，顯示雙邊緊密關係，期望在外交部長林佳龍的總合外交政策下，台泰經貿關係能持續深化。