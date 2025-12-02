聽新聞
政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委
立院朝野為了財劃法爭執不休，有意角逐新北市長寶座的新北市副長劉和然今晚透過臉書，三問代表綠營參選的民進黨立委蘇巧慧，行政院版本財劃法不是修法，是修理新北，蘇為何不督促行政院提出對新北公平的版本？甚至前行政院長蘇貞昌當過台北縣長，知道新北最吃虧，要求蘇巧慧停止當黨意立委。
上月底劉和然也曾喊話蘇巧慧「黨意勿高於民眾權益」。當時蘇巧慧回應，國民黨才是黨意凌駕民意，傅崐萁版修法讓新北人均財政分配全國最低，對新北400萬人不公。
劉和然表示，他要請問蘇巧慧委員3個問題。第一是民進黨完全執政、立院過半時，妳為何不督促行政院提出對新北公平的版本？第二，前行政院長蘇貞昌當過台北縣長，知道新北最吃虧，妳有天時、地利、人和，為何不要求當時行政院提出對新北公平的版本？
此外，這次政院版本，人口數指標被45%砍到18%，新北人口最多卻被刻意壓低，人口指標被大砍，蘇巧慧是默許的？還是不敢反對？中央不敢公開試算表，政院版本少了2327億、還調低人口權重，這些蘇巧慧都知道，卻也都沉默，請蘇巧慧正面回答這3題。
