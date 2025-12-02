與民進黨會面談公投 民團：只要認同歡迎各界參與

快訊

中央社／ 台北2日電

民團「人民作主志工團」正進行廢止憲訴法修法公投的電子連署，民團今天與民進黨首度會商，志工團團長陳天壽說，他們是採取開放式的態度，大家都是台灣人，只要認同他們所提的公投歡迎大家一起來參與。

人民作主志工團針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這也是史上首次採電子連署的公投案。選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定，連署期限自今年9月底至明年3月底，同樣以電子連署為主。4案的連署門檻都是29萬3228人以上。

民團與民進黨會面結束後，領銜人趙偉程受訪表示，民進黨對他們所推的4項公投想了解並主動詢問是否需要幫忙，由於是公民行動，所以今天也不是向民進黨提出具體請求，談話的內容主要聚焦在他們推動公投的契機、過程以及連署狀況。

趙偉程強調，不限於民進黨的黨公職或民代，甚至是各黨、無黨職的民意代表，若認為「憲法訴訟法」、「選罷法」是重要的議題，值得透過公投來決定存廢，他們都採取開放態度。

此外，趙偉程說，因為電子與紙本並行的連署只有廢止罷免連署需附身分證影本一案，其他3案都是電子連署，現階段會希望以電子連署為主。

趙偉程透露，他們向民進黨分享，電子連署並沒有大家所想像的困難，這陣子年輕朋友分享「只要2分鐘就能連署完畢」。

志工團團長陳天壽說，他們是採取開放式的態度，大家都是台灣人，只要認同他們所提的公投歡迎大家一起來參與。

公投 民進黨 憲法訴訟法 選罷法 憲訴法

