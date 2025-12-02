快訊

川習通話後…國安局：美中角力暫緩 中共持續對日施壓但避免情勢失控

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平。圖／路透
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平。圖／路透

立法院外交及國防委員會明（3日）將邀請外交部國安局報告川習通話後的國際局勢發展，我政府研判，美中角力暫緩，但不改競爭本質；中共持續對日施壓，但避免情勢失控；國際社會高度關切印太秩序與台海和平穩定，並期盼台灣社會展現防衛決心。

根據國安局報告，美中透過對話管理爭端，各自表述關切立場後，美中調整制裁經貿措施，但迄今未完全落實雙方共識，包含稀土與科技管制，因此評估未來將呈現美中角力暫緩，但不改競爭本質。

針對日本首相高市早苗「台灣有事說」引發的日中關係摩擦，國安局報告指出，中共為迫使高市收回言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海與渤海的射擊行動，刻意製造兩國緊張氣氛；另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕上月25日會談，顯示並未切斷與日對話管道，也沒有見到動員大規模反日民族主義活動。

國安局報告指出，日本堅定對台立場獲得美國盟友的公開聲援，而國際社會關切台海和平穩定，美國公布對台軍售，賴清德總統提出守護民主台灣國安行動方案獲得美國國務院及國會的正面回應，顯示國際社會期盼台灣扮演區域安全共同維護者。

外交部提到，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場沒有改變，並以軍售等具體行動，持續支持我國自我防衛能力建構，及肯定我國強化國防的決心與作為，對維護區域和平穩定的現狀具有正面意義。

外交部表示，台美之間一向互信友好、溝通管道暢通，並持續就美中互動及區域情勢保持密切協調，未來也將在既有基礎上持續關注美中關係發展對區域安全的影響，並進一步深化對美國及理念相近夥伴國家的互信與合作。

美中關係 國安局 外交部 美國 日本 高市早苗 川普 賴清德

