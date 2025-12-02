批大罷免操盤惹議 吳怡農還原始末：不想再經歷失望開票過程

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取披綠袍參選台北市長，但日前批大罷免操盤惹議挨批，今天傍晚在臉書發文表示，對於自己用詞跟溝通方式，造成誤解與傷害，使他深刻警惕與反省。他也強調，越艱困選區提名越應參考客觀數據，大家都不想經歷失望的開票過程了。

吳怡農說，罷團一路走來的精神讓他敬重又感動，讓他所敬佩的這群人感受到傷害使他更深刻警惕與反省，在大罷免期間每當出席活動、受訪、路口宣講，或是有機會和現場志工說話，都會盡可能親口對他們表達他們是最可貴的民主夥伴，因為這些人即便遇攻擊和挫折卻仍然全力付出，更拍了一支影片採訪紀錄他們心聲。

吳怡農表示，他從未想去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們，他談的是過去的專家分析，只靠直覺缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析，「無論是說我的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。」但就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農表示，台北市雖然偏藍，但各場選舉數據顯示很多選民看人不看黨，投給蔣萬安的人也曾投給蔡英文。小英總統在台北市能贏兩次代表市民對理性論述有所期待，他認為越艱困的選區提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人，「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」

吳怡農說，目前台北市還沒有其他人表態參選。希望大家繼續給他建議和指教，他會持續爭取更多支持，努力聆聽社會聲音，改善和大眾溝通的方式，對於台北市的各項政見跟承諾會好好說，也讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到他。