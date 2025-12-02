2026大選倒數一年 李四川會陪到最後？蔣萬安喊：在哪心都在一起

2026選戰倒數一年，國民黨新北市長參選人尚未拍板，北市副市長李四川呼聲極高，議員張文潔再詢問李四川是否會陪台北市長蔣萬安走完最後一個任期，李表示，會一直陪在蔣身邊，蔣也說無論李在哪心都在一起。張繼續追問李會不會做完這個任期，李表示政務官都有自己想法，「我的想法到時候再告訴你。」

張文潔今在總質詢先詢問蔣萬安覺得哪位副市長最不可獲缺，蔣萬安先是扭頭往右邊看兩位副市長林奕華、張溫德，表示每一位都很重要，張文潔反問，「笑稱你怎麼沒看李四川副市長，他心都碎了。」隨即請李四川上備詢台詢問，是不是要去別的地方，李四川笑稱，「都坐旁邊看膩了」。

張文潔詢問，李四川專業度對市民、蔣萬安都是不可或缺，「到底會不會陪蔣萬安走完這個任期」。李表示「我會陪在市長旁邊啊。」張繼續問「今天嗎。」李笑稱「明天也是啊。」張隨即說自己問的是這個任期，李則說，「政務官有政務官自己想法，他的想法等到那個時候再告訴你。」

張文潔也問蔣萬安是否希望李四川陪在他身邊，蔣強調，不管李在哪裡心都跟李四川綁在一起，所有同仁都會心繫台北發展。