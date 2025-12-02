將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選
民眾黨前發言人李有宜退黨後，政壇傳出，她已和藍營大老接觸，可能明年批藍袍參選，加上國民黨三重黨部也透露，提名除了現任2席，可能會多加1席新人空間。對此，李有宜已回應「先專注學業」，但民眾黨中央委員江和樹卻建議她「用無黨籍參選」將來「民眾黨會用18人大轎把帶妳接回來。」
民眾黨中央委員江和樹今天說，他相信李有宜對民眾黨的感情還是很深的。他呼籲李有宜應該用無黨籍參選，如果選上了這才是有價值的，現在去國民黨只會一文不值、只是做人家的「媳婦仔」如果用無黨籍能夠當選，這才是令人驕傲的，「民眾黨會用18人大轎把妳帶回來」，但還是祝福希望能在2026能夠當選。
江和樹也不可置信的說，國民黨會這麼傻嗎？會願意因小失大嗎？這是不可能的吧，「別忘了我們現在最重要的目標是民進黨」這個時候兩黨是要談合作的，不可能前面手牽手、後面下毒手。他也呼籲，國民黨不要自己人不用，卻挖人家牆角，這樣是百年大黨嗎？
