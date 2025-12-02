快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

聖露西亞總理皮耶連任 我外交部致賀盼深化合作

中央社／ 台北2日電
聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨在國會大選維持多數，順利連任。圖／路透社
聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨在國會大選維持多數，順利連任。圖／路透社

聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨在國會大選維持多數，順利連任。外交部今天表示，駐聖露西亞大使蘇瑩君已向皮耶及國會議員當選人致賀，期盼持續深化合作。

外交部下午發布新聞稿指出，聖露西亞1日順利舉行國會大選，執政黨「聖露西亞勞工黨」（SLP）取得勝利，黨魁皮耶（Philip J. Pierre）將連任總理並組成新政府。蘇瑩君已代表政府與人民向皮耶及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

外交部表示，這次露國國會大選過程公開、透明與平和，充分體現露國政府與人民捍衛民主價值的堅定承諾。

外交部強調，台灣與聖露西亞2007年復交以來，邦誼篤密，高層互訪頻繁，露國政府堅定支持台灣國際參與，兩國在農業、觀光、經貿、醫療衛生、婦女與青年經濟賦權等領域合作密切，成果豐碩。未來將在雙方既有的友好關係基礎上，續與皮耶領導的新政府深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。

外交部

延伸閱讀

宏都拉斯大選親台候選人領先 外交部：不設前提積極交往

外交部：中國從未統治台灣 民主更確立兩岸對等存在

宏都拉斯選舉左右台宏復交？學者態度保留 我涉外人士重申立場

日本展示釣魚台新歷史證據 陸外交部駁：斷章取義

相關新聞

聖露西亞總理皮耶連任 我外交部致賀盼深化合作

聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨在國會大選維持多數，順利連任。外交部今天表示，駐聖露西亞大使蘇瑩君已向皮耶及國會議員...

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

民眾黨前發言人李有宜退黨後，政壇傳出，她已和藍營大老接觸，可能明年批藍袍參選，加上國民黨三重黨部也透露，提名除了現任2席...

陸配錢麗喊給共產黨在台執政機會 綠黨團：真是「史無前例」

中國配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留，她今喊話「請給中國共產黨在台執政機會」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳...

影／「離島建設條例」逕付二讀 綠委憂中國大陸產品洗產地

民進黨立院黨團下午舉行記者會，黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與立委沈伯洋出席，表達對於上午在立法院會藍白聯手的不滿。認為...

國民黨智庫改選 陳冲、李鴻源任副董事長

國家政策研究基金會今天上午完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前閣揆陳冲、內政部前部長李鴻源、國健署前署長邱淑媞、台北論...

健保資管條例三讀 危害國安最重關10年 民眾得退出資料利用

立法院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用，另外有鑑於健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。