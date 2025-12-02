聖露西亞總理皮耶連任 我外交部致賀盼深化合作

聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨在國會大選維持多數，順利連任。外交部今天表示，駐聖露西亞大使蘇瑩君已向皮耶及國會議員當選人致賀，期盼持續深化合作。

外交部下午發布新聞稿指出，聖露西亞1日順利舉行國會大選，執政黨「聖露西亞勞工黨」（SLP）取得勝利，黨魁皮耶（Philip J. Pierre）將連任總理並組成新政府。蘇瑩君已代表政府與人民向皮耶及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

外交部表示，這次露國國會大選過程公開、透明與平和，充分體現露國政府與人民捍衛民主價值的堅定承諾。

外交部強調，台灣與聖露西亞2007年復交以來，邦誼篤密，高層互訪頻繁，露國政府堅定支持台灣國際參與，兩國在農業、觀光、經貿、醫療衛生、婦女與青年經濟賦權等領域合作密切，成果豐碩。未來將在雙方既有的友好關係基礎上，續與皮耶領導的新政府深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。