陸配錢麗喊給共產黨在台執政機會 綠黨團：真是「史無前例」

中國配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留，她今喊話「請給中國共產黨在台執政機會」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，錢麗所言真是「史無前例」，著實令人訝異，錢可以在台灣批評賴清德總統，有能力回中國批評中國領導人習近平嗎？

民進黨立委沈伯洋指出，消滅中華民國、消滅台灣都是非法行為，這些非法主張都不應該進入制度，這一年來已經太多非法情事被說是司法迫害，包括貪汙、偽造文書及詐欺皆然，現在連消滅中華民國也被說司法迫害，這是不好的習慣，法治已經建立起來，應遵守遊戲規則。

民進黨團書記長陳培瑜指出，錢麗不如回去跟中國高官說，全世界民主自由國家都樂意進到中國分享經驗。拜託中國共產黨及支持者，給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉，包括可以一邊投票、一邊罵總統，也可以在立法院裡亂修改法律，這才是民主自由體現，雖然有些混亂、沒效率，但也彰顯多元樣態，希望每一個人能持續發聲。