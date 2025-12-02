影／「離島建設條例」逕付二讀 綠委憂中國大陸產品洗產地

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）與立委沈伯洋（左）出席記者會，批藍白上午在立法院封殺國防、強推惡法賣台。記者林澔一／攝影
民進黨立院黨團下午舉行記者會，黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與立委沈伯洋出席，表達對於上午在立法院會藍白聯手的不滿。認為在立法院封殺國防、強推惡法賣台，陳培瑜表示今天院會最荒謬的就是「離島建設條例」修正草案逕付二讀，陳玉珍委員提的修法版本，提議在三個離島設立自由貿易示範區，相關規定由縣市政府決定，但費用卻由中央政府買單。此舉可能使離島成為中國產品的洗產地，質疑陳玉珍是否在為中國開啟方便之門，要求陳玉珍公開說明。

陳培瑜說，此外行政院版的「財劃法」修正案仍被程序委員會擱置，儘管國民黨內部有委員表示支持，但國民黨似乎只願意推動自己的財劃法版本。可以想見未來行政院在覆議時，國民黨立委將會刁難行政院團隊。

行政院 陳培瑜 陳玉珍 國民黨

