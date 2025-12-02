快訊

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

國民黨智庫改選 陳冲、李鴻源任副董事長

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫、國家政策研究基金會今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接掌。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨智庫、國家政策研究基金會今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接掌。圖／朱立倫辦公室提供

國家政策研究基金會今天上午完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前閣揆陳冲、內政部前部長李鴻源、國健署前署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、國安會前副秘書長楊永明擔任董事；並由鄭麗文主席任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

鄭麗文指出，國家政策研究基金會作為中國國民黨智庫，盼未來能扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能；在選舉期間，也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。

此外，鄭麗文表示，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。

至於新任執行長由誰接任，鄭麗文受訪時說目前還沒確定，今天只改選董事會。

鄭麗文 陳冲 李鴻源

