國民黨智庫改選 陳冲、李鴻源任副董事長

國家政策研究基金會今天上午完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前閣揆陳冲、內政部前部長李鴻源、國健署前署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、國安會前副秘書長楊永明擔任董事；並由鄭麗文主席任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

鄭麗文指出，國家政策研究基金會作為中國國民黨智庫，盼未來能扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能；在選舉期間，也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。

此外，鄭麗文表示，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。

至於新任執行長由誰接任，鄭麗文受訪時說目前還沒確定，今天只改選董事會。