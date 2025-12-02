【重磅快評】選舉放兩天民主假 民進黨獨步全球了　　　

藍白全力推動不在籍投票專法，民進黨團則端出「強化民主投票促進法草案」對抗，刻意凸顯放兩天假及交通協助。民進黨美其名兩天假是「民主假」，但卻混淆視聽；所謂「交通協助」更是變相的走路工合法化。看到民進黨提的草案，過去因走路工被法辦的人，豈不冤枉？

藍白聯手推動不在籍投票，主要是允許具備投票權的公民，可透過移轉投票或在指定場所完成投票程序，重點在解決長久以來困擾外地工作者、求學青年以及因經濟因素無法將戶籍遷入租屋處的族群，不必長途跋涉返回戶籍地，即可順利行使投票權。

不在籍投票在各國相當普遍，台灣相對保守。但各國國情不同，實施方式、對象與普及程度不盡相同，多數國家最初都是為了保障軍人或海外公民的投票權，然後逐漸擴大適用對象。民進黨不思與野理性討論，草率提出「強化民主投票促進法」，互別苗頭意味濃厚。

但從綠營初步公布內容看來，顯然有欠周全。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，草案明定投票日及前一日均應放假一天，這個「民主假」只是法案的一部分，當中還有包含交通協助、對於身障者、長輩投票的必要支持，以及妨害投票的規範等。

民進黨政策會執行長吳思瑤更指出，透過修法給予因工作而難以返鄉投票的年輕世代民主假，是積極保障其投票權利的重要手段。草案說明強調，放假兩天的制度設計，旨在便利公民獲取更充足的投票資訊、參與討論，並有充裕時間返回戶籍地投票，也是參考了以色列、南韓、新加坡等國家以放假提升投票率的經驗。

但吳思瑤可能沒有先做好功課，目前全球並沒有任何國家普遍實施投票放兩天假的制度。各國為提高投票率，通常會採取週末投票，平日投票並給予有薪假期，而非提供額外的兩天假期。至於吳思瑤點名的三個國家也沒有所謂兩天民主假。

拿以色列為例，大選投票日是法定假日，全國放假一天。以色列政府此舉是為了鼓勵選民踴躍投票，並確保他們有足夠的時間前往投票站，全國只放假一天，不是兩天；倒是選舉日當天大眾運輸通常提供免費服務，方便選民通勤。

南韓也沒有兩天的選舉假，以今年6月3日總統選舉投票來說，當天是周二，南韓政府將當天定為臨時公休日，2024年的國會大選也是如此；至於新加坡遇選舉也只放假一天，國會和總統選舉日投票日是公共假日，但補選投票日則不會成為公共假日。

再以幅員遼闊的印度為例，印度大選時程可能長達數週，投票程序會分不同天進行，但並非放假兩天，而是因選務安排的特殊性，選民的投票日可能落在不同日期。

換句話說，民進黨提出的兩天「民主假」可能是獨步全球。但台灣早已是一日生活圈，有無實施兩天選舉假的必要，確實值得討論，不過，全國放假必須付出社會成本是無庸置疑。以色列人口比台灣少，是世界第26大經濟體，台灣是第22位，以色列選舉放假一天要付出數十億新謝克爾的經濟成本，1新謝克爾等於9.65新台幣，台灣放兩天假不必付出數百億的經濟成本嗎？

再談「交通協助」，其實就是走路工合法化，民進黨很會選舉，如果國民黨發走路工，就是賄選，過去最有名的例子就是陳菊陣營以喊出對手陣營發走路工，一夜之間選情翻盤；國民黨候選人因發走路工被法辦更是不計其數，特別是離島，案例不勝枚舉。

但民進黨很會打選戰，也改變走路工的樣貌，選舉一到就有返鄉投票專車，經費都說是民間募款，罷韓期間，台灣高鐵還以響應中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」為名，推出「大學生雙周快閃優惠」，購買滿500元的單張票就贈送半價優惠券，期間剛好涵蓋6月6日罷免投票日，民進黨的操作已臻爐火純青的地步。

如今民進黨不打算遮掩，直接想把「交通協助」入法，說好聽是強化民主、促進投票，對象除了學生族群，還囊括身障、長輩，草案中連「提供交通票券補貼」都大方公布，連民間募款都省了，直接由政府出錢，真不知民進黨為了選舉還有什麼事做不出來。