指老闆不會管零用金…王世堅：盼賴總統抓大放小 蔡英文就做很好

美麗島電子報昨公布最新國政民調，賴清德總統不滿意度達53.3%，雖滿意略增0.8個百分點，但不滿意度已連續5個月超過半數。民進黨立委王世堅今表示，賴總統拙於言詞，但很努力推動各項政策，他認為有幾點可修正，包括抓大放小，前總統蔡英文在這部分就做很好。

王世堅今中午接受匯流新聞網政論節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹問及賴清德有哪些政績是有感的，王說，賴清德在這部分比較拙於言詞，比較不會去說做了哪一些，但大家其實冷靜想想，例如在教育方面，賴清德花了很多功夫、時間，這部分的預算也增加很多，像是念私校由政府全額補助等。

王世堅說，他沒辦法細數有哪一些，但就他在立法院看到及在常會看到的，其實賴總統確實很努力在各項政策的推動，「只是我認為，他應該可做幾點修正」，第一點就是抓大放小，一定要往大的方向去看，就像蔡英文在這個部分就做得很好，蔡英文就是說看國家的大方向，管的都是大方向、大的事情、大的政策就對。

王世堅表示，一個公司的老闆不會去管零用金夠不夠，因為老闆管大事，所以希望說賴總統能盡量把小事都撥開，「他來管大的方向、大的策略才對」，而這次1.25兆的國防特別預算，是由賴總統自己提出，相信這部分賴總統可以做更多、充分說明，更有方法來說服全體國人，尤其是說服在野黨，「這個部分我對他的能力是有信心的。」