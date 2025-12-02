民團盼縮減統籌分配稅款規模 確保勞健保撥補財源

快訊

中央社／ 台北2日電

台灣經濟民主連合與台灣基進等4個政黨今天表示，呼籲朝野讓行政院版財劃法等案付委審查，另外也要縮減「暴衝版」財劃法的統籌分配稅款與地方補助款規模，確保中央政府對勞健保等四大社福財政缺口撥補。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

經民連智庫召集人賴中強、台灣基進黨主席王興煥、時代力量秘書長林邑軒、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉等人今天在立法院群賢樓前召開記者會，針對財劃法修法提出相關訴求。

王興煥指出，財劃法修正導致中央政府稅課收入大減新台幣3000多億元、地方統籌分配稅款則暴增4000多億元，他們今天召開記者會，呼籲各界正視由中央負擔的勞健保與公教退撫基金撥補，恐出現巨大財政缺口的危機。

王興煥表示，以全民健保為例，它不是商業保險，而是社會安全網，在財劃法修惡之下，將導致社會安全網出現巨大破口。

賴中強質疑，財劃法僵局不解，社福與國防恐遭殃，他們主張應縮減暴衝版財劃法的統籌分配稅款與地方補助款規模，確保中央政府對勞健保與公教退撫基金四大社福財政缺口撥補，未來10年，每年有不少於1000億元的穩定財源。

林邑軒說，健保是全國性的制度，財務責任在中央，勞保、軍公教的退撫年金也是，因此任何修法版本都必須留下一定數量，至少1000億元的社福救命錢來調節財源。

甘崇緯指出，藍白強推的財劃法修法表面上是把錢還給地方，實際上是在掏空中央政府、拆毀社會安全網，因為假如中央財源枯竭、無力撥補勞保，後果就是保費大漲以及勞保基金提前破產。

何語蓉說，為使勞保撥補有穩定財源，不能被短期政治算計牽著走，呼籲重啟財劃法協商，縮減暴增的統籌分配與固定補助款規模，更要確保中央未來10年每年至少有1000億元以上可用於勞保撥補與社福缺口。

