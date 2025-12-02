快訊

黨產條例排除救國團草案逕付二讀 黨產會：遺憾

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會今將草案逕付二讀。黨產會表達遺憾，並反問救國團，在脫離國防部的隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務的剩餘財產？

救國團遭行政院黨產會認定是國民黨附隨組織，財產全移轉為國有。國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，被指是替救國團解套。藍白黨團今天在院會以人數優勢，將全案自委員會中抽出逕付二讀。

黨產會指出，自2016年立法院通過「黨產條例」，依法成立黨產會，並依法調查救國團以來，已歷九年餘。救國團對於黨產會認定其曾為國民黨附隨組織，以及將其不當取得財產收歸國有的兩項處分，均提起訴訟，相關案件正由台北高等行政法院與最高行政法院審理中。

黨產會表示，值得一提的是，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，然北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨的附隨組織無誤。

​其次，黨產會質疑，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問，在救國團脫離國防部的隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務之剩餘財產？且在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對黨產會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理反駁。

黨產會表示，歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動的證據。證據顯示，救國團協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期的監控，救國團對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。敬請社會各界大眾明察。

