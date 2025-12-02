快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安有機會解套 藍委提案助理費除罪化列立院周五議程

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

近年來立委、地方議員屢捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提案「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。立法院程序委員會將此案列入周五議程，將進入實質討論階段。

由於藍綠白均有政治人物因助理費捲入貪汙案，例如新竹市長高虹安捲入助理費貪汙案被停職中，立委林岱樺、顏寬恆、林宜瑾、陳歐珀也因類似案件遭起訴，進入司法審理階段；陳玉珍所提的「立法院組織法」修正草案若完成三讀，高虹安等人都可望解套。

全國地方議會正副議長聯誼會今年兩度到立法院請命，指助理費制度是「歷史共業」，朝野民代已有上百人涉案，希望立法院長韓國瑜與朝野各黨團協助修法，解決地方助理費議題；韓國瑜也指示此案交由立法院法制局進行研究。

陳玉珍等人提出「立法院組織法」修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

提案說明指出，近期司法實務認為「公費助理費」並非實質補助立委費用，為矯正司法實務錯誤法律見解，因此增訂助理費用由立法院撥給立委，由立委統籌運用。至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當？僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。

另外，陳玉珍還提出「地方民代費用支給補助條例」修正草案，將縣市議員助理與「全國公務人員」脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，免檢據核銷，而運用妥當與否非屬貪汙治罪條例等規範範圍。

立法院 陳玉珍 韓國瑜

延伸閱讀

批立院「逕付二讀」遭藍白當政治工具 吳思瑤：邪惡到無以復加

影／「離島建設條例」逕付二讀 綠委批為中國洗產地

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

陳玉珍籲院版財劃法納入2.5%統籌稅款 提升金馬自主財政

相關新聞

【重磅快評】選舉放兩天民主假 民進黨獨步全球了

藍白全力推動不在籍投票專法，民進黨團則端出「強化民主投票促進法草案」對抗，刻意凸顯放兩天假及交通協助。民進黨美其名兩天假...

指老闆不會管零用金…王世堅：盼賴總統抓大放小 蔡英文就做很好

美麗島電子報昨公布最新國政民調，賴清德總統不滿意度達53.3%，雖滿意略增0.8個百分點，但不滿意度已連續5個月超過半數...

黨產條例排除救國團草案逕付二讀 黨產會：遺憾

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會今...

高虹安有機會解套 藍委提案助理費除罪化列立院周五議程

近年來立委、地方議員屢捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提案「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助...

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

針對媒體報導「狗仔基地人頭現形」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊才是派狗仔跟拍孩童的不入流機構，呼籲相關單位介入調查其...

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界質疑原因為黨內議員初選。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的初選機制非常公平，就連現任議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。