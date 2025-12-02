國民黨智庫董事長交接 朱立倫交棒鄭麗文

快訊

中央社／ 台北2日電

國民黨智庫今天進行董事長等相關人事改選，黨主席鄭麗文從前主席朱立倫的手上接下智庫董事長職位，朱立倫表示，祝福未來智庫在新任董事長帶領下，能提供給立法院黨團或是藍白陣營相關重要建議，相信未來鄭麗文一定有很多新的創意與想法。

國民黨智庫國政基金會今天召開董事會，進行董事長等相關人事改選，會前，朱立倫也特別在門口迎接鄭麗文，兩人熱情打招呼後，一同步入智庫，順利交接後，朱立倫先行離開。

朱立倫在受訪時表示，他交接了智庫還有相關基金會的職務，全面離開黨務，也祝福未來智庫在新任董事長帶領下，能提供給立法院黨團或者是藍白陣營相關重要建議，他相信未來鄭麗文一定有很多新的創意和想法。

朱立倫也說，過去這幾年，智庫扮演非常重要的角色，雖然有縮減人事，但發揮了最大的功能。立法院通過的福國利民法案，或者是每次選戰中的端出的政策，都是靠智庫一起努力，非常謝謝大家的努力跟辛苦。

談到總統賴清德是否就新台幣1.25兆元的國防特別預算，赴立法院國情報告，朱立倫認為，賴總統負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策，這次有這麼重大的特別預算，如果能向全民說明，這是一個很好的機會；至於方式，當然要符合憲法相關的規定。

朱立倫表示，相信只要願意赴立法院說明，立委會以尊重的方式，讓總統能說明，減少所有民眾疑慮，大家共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助。

朱立倫 立法院 鄭麗文

