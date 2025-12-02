外交部：中國從未統治台灣 民主更確立兩岸對等存在

快訊

中央社／ 台北2日電

中國外交部稱從未承認「舊金山和約」。外交部條法司長李憲章今天表示，二戰後「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，中華人民共和國從未統治過台灣，這是歷史事實。而台灣推行民主化更確立兩岸對等存在、互不隸屬現狀。

中國外交部發言人毛寧11月28日於記者會表示，中國從來沒有承認過「舊金山和約」中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置。

對此，外交部條法司長李憲章上午於例行記者會表示，中華民國政府在此議題的立場非常持續且一致。中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀，也是客觀事實，中華人民共和國無權在國際社會上代表台灣。

李憲章說明，二戰結束後，「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是歷史事實。台灣自1980年代開始推動政治自由化與民主化，受到國際社會的肯定，且經過1996年第一次總統直選，之後三次政黨輪替，鞏固中華民國台灣的民主體制，成為有效統治並代表台灣人民的合法政府，確立中華民國台灣跟中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

李憲章強調，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國台灣。

