鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

針對媒體報導「狗仔基地人頭現形」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊才是派狗仔跟拍孩童的不入流機構，呼籲相關單位介入調查其涉犯的法律責任，自己與親屬一向奉公守法，如此為達目的使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，相信台灣社會無法容忍。

鏡週刊報導，黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟曝光，真實身分是原址在民生社區安親班的輔導老師，卻被安插擔任凱思公司負責人用以製造斷點，而安親班遭到踢爆無照營業後悄悄重起爐灶，包括黃國昌小姨子高翬及其家人也轉移到這處新陣地。

黃國昌辦公室今天透過聲明回應，「不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構」，呼籲相關單位介入調查長期跟拍孩童涉犯的法律責任，並且遏止這種惡行繼續發生，絕對不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌辦公室強調，黃國昌及其親屬一向奉公守法，不同於非法引入外資注資的鏡傳媒創辦人裴偉，「鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。」

黃國昌辦公室表示，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃國昌已經提起告訴，因此不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時再度反嗆，整件事情已經荒謬到不知如何形容，「台灣最大狗仔集團鏡傳媒，指著別人鼻子說是狗仔，自己都不會臉紅」，沒想到如今變本加厲，就連未成年孩童都不放過，連這種事情都做得出來，他們到底還有沒有底線。

黃國昌說，李麗娟就是正當做生意、過生活的老百姓，「你們要做政治攻擊就衝著我來，但是拜託把事實搞清楚」，做了這麼多假新聞依然不道歉，沒有關係大家就在法院講清楚，同時也拜託鏡週刊有一點基本倫理。