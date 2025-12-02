快訊

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者曾學仁／攝影
針對媒體報導「狗仔基地人頭現形」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊才是派狗仔跟拍孩童的不入流機構，呼籲相關單位介入調查其涉犯的法律責任，自己與親屬一向奉公守法，如此為達目的使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，相信台灣社會無法容忍。

鏡週刊報導，黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟曝光，真實身分是原址在民生社區安親班的輔導老師，卻被安插擔任凱思公司負責人用以製造斷點，而安親班遭到踢爆無照營業後悄悄重起爐灶，包括黃國昌小姨子高翬及其家人也轉移到這處新陣地。

黃國昌辦公室今天透過聲明回應，「不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構」，呼籲相關單位介入調查長期跟拍孩童涉犯的法律責任，並且遏止這種惡行繼續發生，絕對不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌辦公室強調，黃國昌及其親屬一向奉公守法，不同於非法引入外資注資的鏡傳媒創辦人裴偉，「鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。」

黃國昌辦公室表示，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃國昌已經提起告訴，因此不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時再度反嗆，整件事情已經荒謬到不知如何形容，「台灣最大狗仔集團鏡傳媒，指著別人鼻子說是狗仔，自己都不會臉紅」，沒想到如今變本加厲，就連未成年孩童都不放過，連這種事情都做得出來，他們到底還有沒有底線。

黃國昌說，李麗娟就是正當做生意、過生活的老百姓，「你們要做政治攻擊就衝著我來，但是拜託把事實搞清楚」，做了這麼多假新聞依然不道歉，沒有關係大家就在法院講清楚，同時也拜託鏡週刊有一點基本倫理。

黃國昌 辦公室 安親班

相關新聞

【重磅快評】選舉放兩天民主假 民進黨獨步全球了

藍白全力推動不在籍投票專法，民進黨團則端出「強化民主投票促進法草案」對抗，刻意凸顯放兩天假及交通協助。民進黨美其名兩天假...

指老闆不會管零用金…王世堅：盼賴總統抓大放小 蔡英文就做很好

美麗島電子報昨公布最新國政民調，賴清德總統不滿意度達53.3%，雖滿意略增0.8個百分點，但不滿意度已連續5個月超過半數...

黨產條例排除救國團草案逕付二讀 黨產會：遺憾

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會今...

高虹安有機會解套 藍委提案助理費除罪化列立院周五議程

近年來立委、地方議員屢捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提案「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助...

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

針對媒體報導「狗仔基地人頭現形」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊才是派狗仔跟拍孩童的不入流機構，呼籲相關單位介入調查其...

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界質疑原因為黨內議員初選。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的初選機制非常公平，就連現任議員...

