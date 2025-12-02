快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌出席三重蘆洲區主任周曉芸聯合服務處揭牌儀式。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌出席三重蘆洲區主任周曉芸聯合服務處揭牌儀式。記者江婉儀／攝影

民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界質疑原因為黨內議員初選。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的初選機制非常公平，就連現任議員都沒有優先權，任何人都無法享有特殊待遇，就是按照機制規則參加初選，同時也祝福李有宜早日完成博士論文。

李有宜前天在臉書發文宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業，黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸遭質疑為退黨主因。民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨是沒有什麼資源的政黨，只要有人願意合照並掛上看板，「只要不使用黨部的經費，願意自掏腰包幫忙宣傳，黨中央的立場一向都是歡迎。」

黃國昌指出，民眾黨全國從南到北沒有幾塊看板，他也不敢稱呼自己是所謂的大咖，只要是願意投入選舉的擬參選人，「中央黨部、地方黨部沒有錢資助這樣的事情，只要有人願意自掏腰包幫忙宣傳，我們都很歡迎。」

黃國昌說明，民眾黨的初選機制公開透明且公平，就連現任議員要角逐連任都沒有優先權，目前在所有選區就是只會提名1人，中央黨部公告選區後就能前來登記，接下來地方黨部會有評鑑委員會，針對所有登記的人進行資格審查，「我不會在公告以前就先搓圓仔湯」。

黃國昌說，中央黨部一旦公告選區，只要符合資格都能登記，地方黨部也會審查評鑑，這個階段才會進行協調，「如果協調不成方法很簡單，不是黨內投票而是全民調」，民眾黨希望挑出最強的候選人，在任何選區都無法享有優先權，「除非是特別艱難的選區，真的沒有人登記參選，我們才會用徵召的方式辦理。」

黃國昌也說，民眾黨有新北市黨部，各區域也都有區主任，增強民眾黨的戰力，絕對就是要用加法，而新北市作為他的責任區，除了要積極拓展地方服務，同時還要準備新北市長選舉，當然需要有人處理選民服務，「我也告訴每一個區主任，如果有志挑戰2026年議員選舉，沒有特權也沒有特殊待遇，就是按照機制跟規則參加初選。」

此外，媒體人黃光芹昨天為李有宜抱屈，聲稱長期在黨內遭遇所謂冷暴力。黃國昌聽聞後則表示，自己不知道有冷暴力，就是因為工作太忙、新北市幅員太大，所以才需要有人擔任區主任，面對黨內初選只有一個原則，就是無人享有特權、誰一定要優先，在民眾黨沒有這回事。

黃國昌說，根據民眾黨秘書長周榆修回報的說法，李有宜希望早日完成博士關論文學業，對於曾經一起合作過的夥伴，「我都珍惜過去的情誼，並且表達感謝，對於李有宜也是一樣，祝福她早日完成博士論文跟學業。」

民眾黨 黃國昌 李有宜

延伸閱讀

請賴總統先答1.25兆軍費預算四問題 民眾黨同意暫緩列案

影／賴政府1.25兆軍購預算 黃國昌：包裝操弄恐懼沒辦法接受

影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌

千顆高麗菜免費送 黃國昌親送給民眾「加菜」

相關新聞

立院三讀職安法 最高負責人職場霸凌最重罰100萬

台灣職場霸凌防治法制挨批不嚴，立法院今天三讀修正「職業安全衛生法」，明定職場霸凌定義、並依公司規模規範防治作為，以及雇主...

【重磅快評】林昶佐「重金屬外交」 是行銷台灣或出口轉內銷？

宣稱為了響應「2025 歐洲台灣文化年」，由文化總會舉辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest...

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

媒體「鏡報」報導民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026選舉將辭黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為內情不簡單，直指「現在的民...

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣沒和平時間表 不知為何有時間點

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪時表...

立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪

颱風重創花蓮馬太鞍溪，立法院今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，本次特別預算先編列270億元、...

【重磅快評】選舉放兩天民主假 民進黨獨步全球了　　　

藍白全力推動不在籍投票專法，民進黨團則端出「強化民主投票促進法草案」對抗，刻意凸顯放兩天假及交通協助。民進黨美其名兩天假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。