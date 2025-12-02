遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界質疑原因為黨內議員初選。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的初選機制非常公平，就連現任議員都沒有優先權，任何人都無法享有特殊待遇，就是按照機制規則參加初選，同時也祝福李有宜早日完成博士論文。

李有宜前天在臉書發文宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業，黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸遭質疑為退黨主因。民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨是沒有什麼資源的政黨，只要有人願意合照並掛上看板，「只要不使用黨部的經費，願意自掏腰包幫忙宣傳，黨中央的立場一向都是歡迎。」

黃國昌指出，民眾黨全國從南到北沒有幾塊看板，他也不敢稱呼自己是所謂的大咖，只要是願意投入選舉的擬參選人，「中央黨部、地方黨部沒有錢資助這樣的事情，只要有人願意自掏腰包幫忙宣傳，我們都很歡迎。」

黃國昌說明，民眾黨的初選機制公開透明且公平，就連現任議員要角逐連任都沒有優先權，目前在所有選區就是只會提名1人，中央黨部公告選區後就能前來登記，接下來地方黨部會有評鑑委員會，針對所有登記的人進行資格審查，「我不會在公告以前就先搓圓仔湯」。

黃國昌說，中央黨部一旦公告選區，只要符合資格都能登記，地方黨部也會審查評鑑，這個階段才會進行協調，「如果協調不成方法很簡單，不是黨內投票而是全民調」，民眾黨希望挑出最強的候選人，在任何選區都無法享有優先權，「除非是特別艱難的選區，真的沒有人登記參選，我們才會用徵召的方式辦理。」

黃國昌也說，民眾黨有新北市黨部，各區域也都有區主任，增強民眾黨的戰力，絕對就是要用加法，而新北市作為他的責任區，除了要積極拓展地方服務，同時還要準備新北市長選舉，當然需要有人處理選民服務，「我也告訴每一個區主任，如果有志挑戰2026年議員選舉，沒有特權也沒有特殊待遇，就是按照機制跟規則參加初選。」

此外，媒體人黃光芹昨天為李有宜抱屈，聲稱長期在黨內遭遇所謂冷暴力。黃國昌聽聞後則表示，自己不知道有冷暴力，就是因為工作太忙、新北市幅員太大，所以才需要有人擔任區主任，面對黨內初選只有一個原則，就是無人享有特權、誰一定要優先，在民眾黨沒有這回事。

黃國昌說，根據民眾黨秘書長周榆修回報的說法，李有宜希望早日完成博士關論文學業，對於曾經一起合作過的夥伴，「我都珍惜過去的情誼，並且表達感謝，對於李有宜也是一樣，祝福她早日完成博士論文跟學業。」