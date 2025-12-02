兩岸2032年終局狀態？ 蕭美琴：永續和平沒有時間表

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，本次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容於1日（台灣時間）播出。

媒體提問，在不斷演變且始終存在的威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持、關係正常化且能不耗費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣？

蕭美琴回應，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久。

蕭美琴表示，只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。因此，和平必須包含一定程度的相互尊重。

她說，站在台灣的立場，渴望延續原有的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。

蕭美琴也說，永續和平涉及所有利害關係者，且各方都必須覺得自己是致勝方案的一部份，必須是一個雙贏的局面。中國領導階層談論過「中華民族的偉大復興」，中國人民也覺得在經濟與科技上的進步，理應獲得一定程度的尊重。

蕭美琴指出，但對台灣而言，希望中國在進步的同時，也有更多的仁慈、同理心，並理解台灣人民也應有權決定自己的未來。如果能有這樣的尊重，他認為台灣人民普遍非常友善且開放，是可以彼此合作的。

蕭美琴也強調，台灣人民並非坐等他人來拯救，我方正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，不僅向美國採購裝備，也在台灣本地製造無人機、機器人、AI系統，以及能為更廣泛的國家安全做出貢獻的新興科技產品。

被問及，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴表示，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。