副總統：致力促使中國瞭解 和平也有益於中國人民

副總統蕭美琴說，台灣必須致力促使中國瞭解：更尊重其他社會的權利及台灣人民決定自己未來的意願也對中國有益，不僅有助於維持長久和平，也能促進兩岸人民交流正常化。

副總統認為，中國必須有此認知，因為中國當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平目標，「而我們認為和平也有益於中國人民」。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目專訪，訪談內容已於12月1日（台灣時間）播出。

談到中共內部政治局勢如何影響台灣的嚇阻戰略，蕭副總統指出，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。

她表示，中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對台灣相當危險的局面。

副總統表示，另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，過度自信而誤判的中國也可能採取非常危險的手段。

副總統指出，無論中國內部如何發展，台灣都必須為最壞的情況做好準備，這也是強化自我實力的重要緣由。她也強調「期盼最好的結果」，希望持續強化國際戰略溝通，首先要讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價。這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環。

媒體詢問，中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似。副總統表示，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄兩國領導人會面並宣布建立「無上限夥伴關係」，許多跡象顯示他們正操弄同一套劇本，所有混合戰手法，包括網路攻擊、假訊息、滲透台灣的社會及政治操弄，全都持續進行中。

此外，她說，也有跡象顯示中國正進行極具針對性的軍事演習與軍備擴張，這對區域穩定構成極度危險的威脅。正因如此，台灣對此保持高度警戒，正在與時間賽跑，強化國防，以嚇阻並避免發生任何衝突。

副總統說，當看到烏克蘭人民飽受痛苦和磨難，也看到處於衝突地區的人民受苦受難，絕不希望看到這種情況發生在台灣或區域內人民身上；她並向所有利害關係者強調，任何企圖以入侵、戰爭、併吞或使用武力解決政治分歧的行為都不被容許，這是當前的優先要項。