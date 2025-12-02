快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

副總統：台積電亞利桑那設廠 外國對美最大綠地投資

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」節目專訪提及，台積電在美國亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，是史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義，台灣企業渴望成為全球性企業，與美國合作，除是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業等做出貢獻的絕佳方式。

美國媒體「戰情室」（War Room）節目日前專訪蕭副總統，內容觸及地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容於昨天播出。

媒體提及，台灣如何在供應鏈、就業機會或是韌性方面幫助美國勞工和小企業。蕭副總統指出，台灣主要的晶片製造公司台積電已經在亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，在美國生產高階晶片，那是一個超大型的設施，規模如一座機場，同時也是美國史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義。

蕭副總統說，台積電在亞利桑那州的投資，有助於製造晶片用於美國的汽車、製造業，這些晶片也會送往底特律及美國各地，並用在iPhone、各種電子產品、AI資料中心及運算設備，這是台灣對美國製造業的貢獻。

她表示，台灣提供可靠、值得信任、高效能且具競爭力的零組件，將對美國的製造業以及「再工業化」進程做出貢獻，而在現今高度整合的世界，沒有任何國家能單獨製造當今世界所需的所有高科技設備，但只要透過供應鏈合作，一定能取得更大的進展，台灣也致力建立可靠的供應鏈。

蕭副總統強調，台灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，創造雙贏，台灣企業終究也渴望成為全球性企業，並且與在美國最好的朋友合作，是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻的絕佳方式。

根據台積電今年3月宣布，擬增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上已經在進行亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案650億美元，總投資金額預計達到1650億美元，這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。

美國 亞利桑那州 對美

延伸閱讀

韓美外交高層會談 韓媒：兩方論調出現差異

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

黃志芳：美國5月天才法案通過後 穩定幣更受國內廠商重視

明年AI半導體火紅 大摩二調這家指標廠CoWoS產能年增達八成

相關新聞

立院三讀職安法 最高負責人職場霸凌最重罰100萬

台灣職場霸凌防治法制挨批不嚴，立法院今天三讀修正「職業安全衛生法」，明定職場霸凌定義、並依公司規模規範防治作為，以及雇主...

【重磅快評】林昶佐「重金屬外交」 是行銷台灣或出口轉內銷？

宣稱為了響應「2025 歐洲台灣文化年」，由文化總會舉辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest...

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

媒體「鏡報」報導民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026選舉將辭黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為內情不簡單，直指「現在的民...

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣沒和平時間表 不知為何有時間點

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪時表...

立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪

颱風重創花蓮馬太鞍溪，立法院今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，本次特別預算先編列270億元、...

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

針對媒體報導「狗仔基地人頭現形」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊才是派狗仔跟拍孩童的不入流機構，呼籲相關單位介入調查其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。