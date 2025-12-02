副總統：台積電亞利桑那設廠 外國對美最大綠地投資

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」節目專訪提及，台積電在美國亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，是史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義，台灣企業渴望成為全球性企業，與美國合作，除是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業等做出貢獻的絕佳方式。

美國媒體「戰情室」（War Room）節目日前專訪蕭副總統，內容觸及地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容於昨天播出。

媒體提及，台灣如何在供應鏈、就業機會或是韌性方面幫助美國勞工和小企業。蕭副總統指出，台灣主要的晶片製造公司台積電已經在亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，在美國生產高階晶片，那是一個超大型的設施，規模如一座機場，同時也是美國史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義。

蕭副總統說，台積電在亞利桑那州的投資，有助於製造晶片用於美國的汽車、製造業，這些晶片也會送往底特律及美國各地，並用在iPhone、各種電子產品、AI資料中心及運算設備，這是台灣對美國製造業的貢獻。

她表示，台灣提供可靠、值得信任、高效能且具競爭力的零組件，將對美國的製造業以及「再工業化」進程做出貢獻，而在現今高度整合的世界，沒有任何國家能單獨製造當今世界所需的所有高科技設備，但只要透過供應鏈合作，一定能取得更大的進展，台灣也致力建立可靠的供應鏈。

蕭副總統強調，台灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，創造雙贏，台灣企業終究也渴望成為全球性企業，並且與在美國最好的朋友合作，是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻的絕佳方式。

根據台積電今年3月宣布，擬增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上已經在進行亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案650億美元，總投資金額預計達到1650億美元，這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。