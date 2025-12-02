批立院「逕付二讀」遭藍白當政治工具 吳思瑤：邪惡到無以復加

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今在立法院議場舉行記者會，指出國民黨立委陳玉珍提的「離島建設條例」不管是在醫療、公共建設上，全部是為陸資大開後門。記者林澔一／攝影
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今怒批藍白在立院院會又將陳玉珍版「離島建設條例」修正案、「不當黨產處理條例」修正案逕付二讀，沒有程序正義，就沒有實質正義，「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加，「雙標的立院！邪惡的立院！」

吳思瑤表示，藍白如今已把「逕付二讀」從立法上的特例，硬生生操作成政治工具，只要是藍白想過的案子，連討論都懶，就一路快速通關；反之，只要是政府提出涉及重大政策的法案，就被程序委員會卡死、甚至連討論的機會都沒有，「雙標的立院、邪惡的立院，就是這樣形成的。」

「逕付二讀食髓知味，藍白又來了。」吳思瑤指出，陳玉珍版本的離島建設條例修正案，替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

吳思瑤還說，藍白也將不當黨產處理條例修正案直接送逕付二讀，形同為救國團討特權，也一樣跳過委員會審查。「黨產復辟，不公不義，也要靠『沒有討論、直接表決』來完成？」

吳思瑤表示，今中午的程序委員會，藍白會不會再挾持人數優勢，擋下行政院版的財政收支劃分法修正案，以及攸關軍購與不對稱戰力建軍的強化國安行動特別條例，沒有程序正義，就沒有實質正義，「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加。

