立院三讀職安法 最高負責人職場霸凌最重罰100萬

台灣職場霸凌防治法制挨批不嚴，立法院今天三讀修正「職業安全衛生法」，明定職場霸凌定義、並依公司規模規範防治作為，以及雇主接獲申訴後採取措施；雇主接獲申訴後必須通報，違者可重罰，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。

此次三讀修正條文增訂職場霸凌防治專章，明定職場霸凌是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，情節重大者不以持續發生為必要。

三讀條文明定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌，若僱用勞工人數在30人以上規模，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並於工作場所公開揭示；僱用勞工為10人以上，應訂定職場霸凌申訴管道，並於工作場所公開揭示。

三讀條文明定，雇主若接獲勞工申訴遭受霸凌，應避免霸凌情形再度發生，且視需求與情節提供諮詢或必要協助及保護措施，並進行協調或調查，也應於主管機關指定網站登錄，事件處理結果也應登錄；雇主調查應客觀公平，給予當事人充分陳述意見與答辯機會，若僱用勞工達到一定規模，應組成調查小組，小組外聘成員比例不得少於1/2。

若職場霸凌被申訴人為最高負責人，三讀條文明定，勞工得逕向縣市主管機關提起申訴，而縣市主管機關得請專業人士或民間團體協助，調查小組外聘成員比例同樣不得低於1/2。

假使雇主調查有瑕疵，三讀條文明定，若雇主對職場霸凌事件調查結果經認定違反相關準則，且調查程序有重大瑕疵者，主管機關、勞動檢查機構得要求重新調查，雇主不得拒絕。

至於罰則，三讀條文明定，雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，則處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

除了罰鍰外，三讀條文也提高對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。以刑事責任而言，若發生死亡職災，刑期上限提升至5年，罰金上限由30萬元提高為150萬元；3人受傷職災，刑期上限由1年增至3年，罰金上限也由18萬元提高至100萬元。

行政罰部分，若違反管理措施，三讀條文明定罰鍰上限則由15萬元提升至75萬元；若雇主違反安全設施，可處5萬元以上、300萬元以下罰鍰。