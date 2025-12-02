快訊

【重磅快評】林昶佐「重金屬外交」 是行銷台灣或出口轉內銷？

聯合報／ 主筆室
文化總會舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，27日在赫爾辛基登場，我駐芬蘭代表林昶佐也將粉墨登場。圖／聯合報系資料照片
文化總會舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，27日在赫爾辛基登場，我駐芬蘭代表林昶佐也將粉墨登場。圖／聯合報系資料照片

宣稱為了響應「2025 歐洲台灣文化年」，由文化總會舉辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，27日在芬蘭首都赫爾辛基登場。同時也是閃靈樂團主唱的我駐芬蘭代表林昶佐也粉墨登場，並表示這是成功的「重金屬外交」。從國內媒體報導看，這個活動引發廣泛回響，且讓芬蘭乃至歐洲都「看到台灣」。

不過，事實是否真的如此，其實得打上一個大問號。比起這個活動在國內被大幅報導，甚至有公廣集團專程派記者前往採訪，其實此音樂節在芬蘭當地的曝光並不多，多半僅止於「活動預告」性質，在藝文活動版面介紹有這個活動而已，芬蘭的主流媒體和政界、外交界，都未見對此活動的討論。

而且，如果只看台灣媒體擷取的演唱會畫面，大概會以為這是場上萬人至少是幾千人參加的大型活動。但從網路資料可以發現，這場演唱會的場地只是一個最多容納400人左右的小型場地，而且是「索票免費參加」。要靠這400人「前進歐洲、震撼芬蘭」，顯然是誇張了點。

當然，並不是說文總到芬蘭辦這場活動，或者林昶佐率閃靈樂團演出有何不對之處，而是外交的本質是經營「對外關係」，而不是「對內公關」。當這場活動引發的關注竟然是台灣本地遠高於在芬蘭當地，其實就已經是本末倒置了。更何況，林昶佐還具有正式外交官的身分？

賴清德政府決定派林昶佐出任駐芬蘭代表時，就曾引發不少爭議。當時外交部的理由之一，就是說芬蘭為「全世界金屬樂團密度最高的國家」，而這恰好是林昶佐的強項，要以此證明林昶佐擔任駐芬蘭代表適才適所。但問題是：金屬樂團盛行的國家很多，為何林昶佐是去芬蘭，不是去其他國家？這就很引人遐想了。

這也引發另一項爭議。文總辦的這場活動，究竟是為了「以金屬音樂向歐洲行銷台灣」，還是「以金屬音樂向國人宣傳林昶佐適才適所」？而除了這項活動公廣集團特定派人前往採訪，幾個月前，中央社還特定招考了「駐芬蘭特派員」。為何忽然需要「駐芬蘭特派」？除了「為林昶佐量身打造」，大概也找不到其他合理解釋了。

民進黨政府把「外交官」當成「自己人」的酬庸、疏洪道，已眾所皆知。而林昶佐出任駐芬代表，就是典型案例之一。賴政府如此大費周章，若只是為林昶佐「拚政績、搏聲量」，然後出口轉內銷，那就完全沒意義了。

