藍委提案黨產條例排除救國團 立院自委員會抽出逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

救國團遭行政院黨產會認定是國民黨附隨組織，財產全移轉為國有。國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，被外界認為是替救國團解套。國民黨團今天在院會以人數優勢，將全案自委員會中抽出逕付二讀。

救國團2018年遭行政院黨產會認定為救國民黨附隨組織，資產全數凍結，包括如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金16億3507萬元，均遭認定為不當財產，全數移轉國有。救國團不服黨產提起行政訴訟，台北高等行政法院一審認定救國團為國民黨附隨組織，目前案件已上訴至最高行政法院。

救國團 國民黨 黨產會 游顥

