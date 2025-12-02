民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

媒體「鏡報」報導民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026選舉將辭黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為內情不簡單，直指「現在的民進黨對青壯世代非常不友善」，不論2人是「跳船」或「被請辭」，都是在自救。

凌濤表示，卓冠廷在大罷免期間曾說「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，大白話引發黨高層壓力，正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓也顯示現在民進黨對青壯世代非常不友善，甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷力挺林岱樺，黨內高層徐國勇也以「黨職」來責難卓。

凌濤說，壓垮駱駝最後一根稻草，大概是戴瑋姍曾在政論節目對王義川「台灣國立委」不以為然，又說不清楚「台灣人」跟「台灣國」邏輯，碰觸到黨主席賴清德敏感神經。

凌濤也說，「不如歸去」大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴，2名發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們明年自救的做法。