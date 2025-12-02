聽新聞
馬太鞍溪災民行政院陳情 卓揆：表達心聲我們都聽得到
花蓮馬太鞍溪災民今到行政院陳情，行政院長卓榮泰上午出席2025年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」受訪表示，其實東辦的執行長在現場，可以現場表達災民的心聲，「我們都會聽的得到」「我希望他們能夠好好把生活恢復正常」
卓揆今出席安居緝毒暨重大毒品案件，媒體提問院長怎麼看花蓮馬太鞍溪災民今到行政院陳情，希望中央的分配補償更合理？
卓榮泰表示，我實在很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護做更多更多必要工作，也會積極照顧這些災區居民的生活，我們在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報，其實東辦的執行長也在現場，可以現場向他們表達災民的心聲，「我們都會聽得到」「我希望他們能夠好好把生活恢復正常」
