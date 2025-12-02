聽新聞
馬太鞍溪預算三讀 270億元協助花蓮災後重建
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月受颱風影響潰壩，導致下游光復鄉災情慘重，行政院編列「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」上午在立法院三讀通過。本次特別預算先編列270億元、30億元視需求再行編列，初審時一毛未刪朝野有高度共識，上午三讀通過。
根據主計總處報告指出，特別預算規模270億元，預留後續額度30億元，經濟發展支出編列192億元，社區發展及環境保護支出56億元，預備金15億元，一般政務支出6億元，社會福利支出1億元，全數舉借債務支應。朝野還通過多項通案決議，包括為強化台灣未來面對極端氣候致災時的應處能力，行政院應參考日本等國的經驗，研議建立救災專責機構，建請行政院於3個月內針對救災專責機構可行性向立法院提出書面報告。
