藍提譴責卓揆因大罷免延宕中選會人事 立院逕付二讀交協商

中選會6位委員任期已在11月3日屆滿，僅剩4位委員無法開會決議。國民黨立院黨團批評，行政院長卓榮泰因府、院、黨推動大罷免，造成政務廢弛，以致中選會人事面臨空窗危機，影響2026年地方公職人員選舉，今在立法院會對卓揆提出譴責案。全案逕付二讀，立法院副院長江啟臣裁示交付黨團協商，由國民黨團負責召集。

國民黨黨團今上午提案，有鑑於中選會主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬等6人於2025年11月3日任期屆滿，依「中央選舉委員會組織法」第3條第3項規定，行政院長應在委員任滿3個月前，提名任命新任委員，行政院應於8月3日前，完成提名送請立法院同意。

說明文指出，行政院卻因府、院、黨全面推動大罷免，造成政務廢弛，意圖取得國會過半數席次可恣意提名，竟罔顧法定程序，迄今未完成提名作業，嚴重影響中央選舉委員會正常運作，明顯怠忽職守。中選會身為國家最高選務機關，肩負選舉、罷免、公民投票等民主運作規畫與執行，李進勇也說「人事延宕將影響2026年地方公職人員選舉，若出現空窗是國家危機。」卓榮泰卻置若罔聞，無視法定提名期限，放任國家機關運作面臨停擺風險，卓榮泰應負最大責任。

因此，國民黨團對卓榮泰公然違法，嚴重踐踏法治，刻意延宕中選會人事提名，以致中選會面臨人事空窗危機，影響2026年地方公職人員選舉，不但危害獨立機關運作，更對地方政務推動造成嚴重窒礙行徑，提出最嚴厲譴責。