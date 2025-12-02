馬太鞍溪特別預算270億元 立院三讀通過

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於暑期颱風期間溢流，造成下游光復鄉災情慘重，行政院依照立法院朝野要求，編列「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」270億元，2日於立法院會三讀通過。

主計總處說明，為加速各項復原重建工作，行政院本切實合理及符合救災與復建需要之原則，並因應11月鳳凰颱風於該條例災區範圍所致災損情形，統整相關機關經費需求，並經行政院會議審查後，預留後續額度30億元暫未納編，本次特別預算案歲出共編列270 億元。

財政部表示，該次馬太鞍特別預算案編列總經費270億元，其餘30 億元後續視需求再行編列，執行期間自2025年度至2030年度，財源規劃為全數以舉借債務支應。

財政部指出，依該條例第7條第2項及第3項規定，每年度債務舉借數不受公共債務法第5條第7項規定限制，惟須管控本條例施行期間中央政府總預算及特別預算舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%。

財政部續指，且中央政府所舉借1 年以上公共債務未償餘額（下稱長期債務餘額）預算數，應符合公共債務法第5 條第1 項規定，不得超過前3 年度名目國內生產毛額（GDP）平均數之40.6%。

財政部提及，考量該條例自2025年起推動執行，併計2025年度中央政府總預算（含追加預算）、前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果、丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性、馬太鞍等特別預算（案）舉債合計數，占該期間歲出預算總額合計數8.1%，低於15%規定上限。

財政部表示，截至2025年10月底中央政府長期債務餘額實際數為5兆8,379億元，占前三年度名目GDP平均數24.3%。

至2025年底長期債務餘額預算數，依公共債務法第5條規定，按2024年底中央政府長期債務餘額實際數5兆8,580億元，連同歷年特別預算融資調度保留數2,910億元，再加計2025年度預計債務舉借數並扣除債務償還數後，預估2025年底中央政府長期債務餘額為6兆5,809億元，約占前三年度名目GDP平均數27.4%，距公共債務法規定債務存量上限40.6%，有13.2個百分點。