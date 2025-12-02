快訊

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

馬太鞍溪特別預算270億元 立院三讀通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於暑期颱風期間溢流，造成下游光復鄉災情慘重，行政院依照立法院朝野要求，編列「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」270億元，2日於立法院會三讀通過。

主計總處說明，為加速各項復原重建工作，行政院本切實合理及符合救災與復建需要之原則，並因應11月鳳凰颱風於該條例災區範圍所致災損情形，統整相關機關經費需求，並經行政院會議審查後，預留後續額度30億元暫未納編，本次特別預算案歲出共編列270 億元。

財政部表示，該次馬太鞍特別預算案編列總經費270億元，其餘30 億元後續視需求再行編列，執行期間自2025年度至2030年度，財源規劃為全數以舉借債務支應。

財政部指出，依該條例第7條第2項及第3項規定，每年度債務舉借數不受公共債務法第5條第7項規定限制，惟須管控本條例施行期間中央政府總預算及特別預算舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%。

財政部續指，且中央政府所舉借1 年以上公共債務未償餘額（下稱長期債務餘額）預算數，應符合公共債務法第5 條第1 項規定，不得超過前3 年度名目國內生產毛額（GDP）平均數之40.6%。

財政部提及，考量該條例自2025年起推動執行，併計2025年度中央政府總預算（含追加預算）、前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果、丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性、馬太鞍等特別預算（案）舉債合計數，占該期間歲出預算總額合計數8.1%，低於15%規定上限。

財政部表示，截至2025年10月底中央政府長期債務餘額實際數為5兆8,379億元，占前三年度名目GDP平均數24.3%。

至2025年底長期債務餘額預算數，依公共債務法第5條規定，按2024年底中央政府長期債務餘額實際數5兆8,580億元，連同歷年特別預算融資調度保留數2,910億元，再加計2025年度預計債務舉借數並扣除債務償還數後，預估2025年底中央政府長期債務餘額為6兆5,809億元，約占前三年度名目GDP平均數27.4%，距公共債務法規定債務存量上限40.6%，有13.2個百分點。

債務 財政部

延伸閱讀

立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪

擋1.25兆國防特別條例 羅智強：給賴總統承諾國情報告並詢答緩衝期

賴總統提2條件赴國會報告國防特別預算 林沛祥：一定要即問即答

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

相關新聞

影／「離島建設條例」逕付二讀 綠委批為中國洗產地

民進黨立委吳思瑤上午在立法院議場舉行記者會，指出國民黨立委陳玉珍提的「離島建設條例」上午在院會逕付二讀。批評此爭議法案是...

影／賴政府1.25兆軍購預算 黃國昌：包裝操弄恐懼沒辦法接受

民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委林憶君上午在黨團舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統！」記者會，表示民進黨秘書...

財劃法鬥法凸顯綠營無力感 尋求「更大民意」能見效？

多年未修的財劃法，已在藍白聯手下一年內完成三修，行政院長卓榮泰自嘲稱，若再覆議、釋憲只是「歷史重演」，近期綠營支持者疾呼府院採取閣揆不副署、總統不公布，但是否採用也讓賴政府兩難，近來公投綁大選討論正盛，綠營再尋求「更大民意」能見效？還是將淪「大罷免2.0」？

藍委提案黨產條例排除救國團 立院自委員會抽出逕付二讀

救國團遭行政院黨產會認定是國民黨附隨組織，財產全移轉為國有。國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例...

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

媒體「鏡報」報導民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026選舉將辭黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為內情不簡單，直指「現在的民...

馬太鞍溪災民行政院陳情 卓揆：表達心聲我們都聽得到

花蓮馬太鞍溪災民今到行政院陳情，行政院長卓榮泰上午出席2025年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」受訪表示，其實東辦的執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。