立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪

多年未修的財劃法，已在藍白聯手下一年內完成三修，行政院長卓榮泰自嘲稱，若再覆議、釋憲只是「歷史重演」，近期綠營支持者疾呼府院採取閣揆不副署、總統不公布，但是否採用也讓賴政府兩難，近來公投綁大選討論正盛，綠營再尋求「更大民意」能見效？還是將淪「大罷免2.0」？

2025-12-02 11:30