立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣，上午敲槌三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。記者林澔一／攝影
立法院副院長江啟臣，上午敲槌三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。記者林澔一／攝影

颱風重創花蓮馬太鞍溪，立法院今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，本次特別預算先編列270億元、30億元視需求再行編列，本案初審時一毛未刪，今天朝野也未有異見，上午三讀闖關通過。

立法院於10月31日三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，行政院於11月13日提出馬太鞍溪堰塞湖特別預算案，本條例經費上限為300億元，本次特別預算案經費編列270億元，另外30億元暫未納編，預留後續需要再編列。

立法院財政委員會聯席會議初審時，朝野毫無意見，270億元預算一毛未刪。立法院長韓國瑜於11月29日召集朝野協商，朝野也達成共識各黨團同意不提出復議。

根據主計總處報告指出，特別預算規模270億元，經濟發展支出編列192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元，一般政務支出6億元、社會福利支出1億元，270億財源全數舉借債務支應。

而在部會預算編列情形，分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。

朝野還通過多項通案決議，包括為強化台灣未來面對極端氣候致災時的應處能力，行政院應參考日本等國的經驗，研議建立救災專責機構，建請行政院於3個月內針對救災專責機構可行性向立法院提出書面報告。

馬太鞍溪 行政院 朝野協商 花蓮

財劃法鬥法凸顯綠營無力感 尋求「更大民意」能見效？

多年未修的財劃法，已在藍白聯手下一年內完成三修，行政院長卓榮泰自嘲稱，若再覆議、釋憲只是「歷史重演」，近期綠營支持者疾呼府院採取閣揆不副署、總統不公布，但是否採用也讓賴政府兩難，近來公投綁大選討論正盛，綠營再尋求「更大民意」能見效？還是將淪「大罷免2.0」？

藍籲賴總統立院報告1.25兆軍費 朱立倫：用合憲方式向全民釋疑

國民黨智庫、國家政策研究基金會今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接掌。針對賴清德是否赴立院國情報告...

支持國防不支持凱子軍購 傅崐萁籲賴總統立院報告1.25兆軍費並詢答

賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等...

藍委提案黨產條例排除救國團 立院自委員會抽出逕付二讀

救國團遭行政院黨產會認定是國民黨附隨組織，財產全移轉為國有。國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例...

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

媒體「鏡報」報導民進黨發言人卓冠廷、戴瑋珊為備戰2026選舉將辭黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為內情不簡單，直指「現在的民...

馬太鞍溪災民行政院陳情 卓揆：表達心聲我們都聽得到

花蓮馬太鞍溪災民今到行政院陳情，行政院長卓榮泰上午出席2025年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」受訪表示，其實東辦的執...

