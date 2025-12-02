聽新聞
立院三讀通過馬太鞍溪特別預算 270億元一毛未刪
颱風重創花蓮馬太鞍溪，立法院今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，本次特別預算先編列270億元、30億元視需求再行編列，本案初審時一毛未刪，今天朝野也未有異見，上午三讀闖關通過。
立法院於10月31日三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，行政院於11月13日提出馬太鞍溪堰塞湖特別預算案，本條例經費上限為300億元，本次特別預算案經費編列270億元，另外30億元暫未納編，預留後續需要再編列。
立法院財政委員會聯席會議初審時，朝野毫無意見，270億元預算一毛未刪。立法院長韓國瑜於11月29日召集朝野協商，朝野也達成共識各黨團同意不提出復議。
根據主計總處報告指出，特別預算規模270億元，經濟發展支出編列192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元，一般政務支出6億元、社會福利支出1億元，270億財源全數舉借債務支應。
而在部會預算編列情形，分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。
朝野還通過多項通案決議，包括為強化台灣未來面對極端氣候致災時的應處能力，行政院應參考日本等國的經驗，研議建立救災專責機構，建請行政院於3個月內針對救災專責機構可行性向立法院提出書面報告。
