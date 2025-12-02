雙城論壇月底辦 最新民調6成4支持、7成1愈緊張愈需溝通

今年台北上海雙城論壇確定本月底舉辦，北市研考會今天公布最新民調，表示7成1台北市民認同「越緊張越應溝通交流」；6成4受訪市民支持台北上海城市交流。

北市研考會今天公布9月分最新民調，這次民調主題是針對為了解民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題看法，於9月底至10月初辦理民意調查。

其中兩岸城市交流議題，這次調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。

城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

至於這次在災害應變、民防整備民調，市民防災知識穩定普及，青年與青壯年族群認知度高。調查顯示，78.5%市民聽過「地震保命三步驟」，其中20至49歲民眾知曉率均達85.0%以上，顯示青壯年具備良好防災基礎。70歲以上長者知曉度為58.5%，市府將持續針對高齡族群推動易讀、易懂的防災資訊宣導。

避難資訊方面，12.2%市民能正確指出居住地的防災公園位置，另有20.9%具初步概念。仍有部分市民尚不清楚相關資訊，未來將透過多元管道與社區宣導，協助更多市民快速掌握周邊避難地點。

家庭備災，已有42.6%市民準備緊急避難包或急救箱，準備意願以20至29歲最為最高（60.8%）。高齡者準備比例亦逐年提升，未來透過跨局處合作宣導，持續提升長者的備災能力。此外，39.0%市民聽過「防空避難姿勢」，仍有進一步推廣空間，可作為市府後續民防教育規劃方向。關於「戰爭無法避免傷害，因此避難準備沒有用」的看法，73.9%市民不同意，顯示多數市民認同備災的重要性。

北市研考會表示，本次調查結果反映市民普遍具備基本防災知識，在「防災公園資訊掌握」、「避難包準備」、「家庭應變討論」等行動面，仍有持續深化的空間。兩岸議題上，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

本次民調是於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上北市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。