華郵稱賴清德台灣總統 中駐美大使館抗議：無事實根據

賴清德總統日前投書華盛頓郵報，華郵稱賴清德是台灣總統，中國駐美大使館發言人劉鵬宇近日則寫信給華郵，稱台灣是中國的一部分，所以沒有所謂的「台灣總統」（president of Taiwan），指這個稱呼沒有事實根據。

劉鵬宇並表示，台獨分裂分子和其背後的外國勢力才是改變台海現況，並表示，以武力反抗統一或尋求獨立的註定會失敗。

劉鵬宇表示，台灣問題無關民主，而是關乎中國的主權和領土的完整性，中國有權保障這些權利。

劉鵬宇並表示，當美中建立外交關係，美國就承認台灣是中國的一部分，唯有中國人民共和國是中國的合法政府。

這說明美國不會追求「兩個中國」或「一中一台」，並逐漸減少對台軍售。

劉鵬宇說，台灣關係法和美國對台六項保證與三公報背道而馳，也違反美國承認和國際社會所見的一中原則；劉鵬宇說，台灣方面應該遵守一中原則和九二共識，美國也應該兌現一中原則。