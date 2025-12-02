英蘇聯手論聲量...陳冠安：綠這3市長提名 大賴先輸一半

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委邱議瑩鳳山造勢主打「陳其邁接班人」，蘇貞昌也現身，遭外界解讀初選進入派系對決戰，新系議員邱俊憲澄清沒有派系對決。圖／邱議瑩辦公室提供
爭取黨提名2026高雄市長選舉的立委邱議瑩，日前辦首場大型造勢，邀立委林楚茵、黃捷站台，行政院前院長蘇貞昌更以壓軸力挺。爭取北市港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，正如同他所預料，英蘇聯手之後，邱議瑩的聲量發生質的飛躍。

陳冠安說，以Google Trends的搜尋趨勢來看，在蘇貞昌站台的1130鳳山造勢之前，邱議瑩的聲量與賴瑞隆平分秋色，最多小有領先。然後1130當天，邱議瑩的網路聲量一飛衝天，單日7倍於賴瑞隆。也因此帶動整體聲勢，在過去30天內，邱2倍於賴。

面對英蘇空軍聯隊強力進逼，賴瑞隆如何因應？陳說，賴選擇單日掃三個菜市場，連陸戰都稱不上。這樣的操作，對於在新媒體時代，競選272萬人口的高雄市長來說，賴根本是自甘當隱形人，拱手將話題與聲量都給邱議瑩。

陳冠安說，對規則側重互比民調的初選來說，賴瑞隆這平靜如水的聲勢，根本是扶不起的阿隆。距離民進黨高雄市長民調初選只剩大概6周的時間，伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新系不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，賴的隱形佛系戰法，更是勢必將被淹沒在社群時代的洪流之中。

陳說，新北蘇巧慧、台南陳亭妃、高雄邱議瑩，2026這一局，大賴可能未戰就先輸一半。

