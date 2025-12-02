讓綠棄非核神主牌？游淑慧曝藍今非昔比：謊言一秒噴回去

經濟部日前核定核電廠重啟現況報告，確定核一不重啟，核二、三廠具有再運轉可行性，最快2027年中可向核安會提交核三再運轉書。國民黨議員游淑慧說，前立委沈富雄提到民進黨接連放棄台獨及非核家園兩張神主牌？原因是國民黨太爛了，民進黨不需要再擁這神主牌。她則認為，為什麼不說是現在的國民黨太強，民進黨沒辦法再騙人？

現在的國民黨和8年前她剛參與政治時的國民黨有什麼不同？游淑慧自爆，她曾說過她剛參選時的小故事，當時她曾目睹國民黨民代在基層時，總是避免跟民進黨有所衝突，即便綠營正堂而皇之地在造謠，藍營民代只是默默的站在旁邊充耳不聞。

不過7年過去，現在的國民黨慢慢變成「人人是戰將，人人皆敢戰。」上至黨主席、中至立法委員、下至市議員，甚至連中立穩重的縣市首長，大家都能獨當一面，面對民進黨的謊言跟挑釁，一秒噴回去。

「天下武功、唯快不破，快速澄清、快速反擊。」游說，國民黨才不會像過去一樣，讓民進黨的謊言積非成是。