醫見賴清德民調曝他2028連任魔術數字 破不了恐被藍白合打敗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

「美麗島電子報」公布最新11月國政民調賴清德總統施政滿意度回升至40.9%，但不滿意達53.3%。時事評論家、醫師沈政男直言，賴的滿意度就停在4成，也是他2028連任的「魔術數字」，若繼續被困在這數字左右，就可能被藍白合打敗。

「美麗島電子報」11月國政民調，針對賴清德總統信任度、施政滿意度進行調查，結果有42.3%民眾信任賴清德、48.1%不信任。而施政滿意度部分，有40.9%滿意，相較上月上升0.8個百分點，另有53.3%不滿意，已連續5個月超過半數。

沈政男指出，該民調顯示，賴清德的施政滿意就是停在4成，比起大罷免後有回升，但跟上個月差不多。而這4成的數字，比起他去年民調最高時已降低了1成5，比起大罷免前也少了1成。這個數字將是他2028能否連任的「魔術數字」。

他進一步表示，賴清德要是被困在4成左右的滿意度，就可能被藍白合打敗，因為2024蔡英文卸任前的滿意度就是如此。

此外，從該份民調來看，2028的兩岸主軸，若要獲得多數民眾支持，應該是國防預算3%，並展開兩岸交流，實質上回到原本「九二共識」的局面，然後目標放在繼續維持現狀，而不是胡亂挑釁，弄得人家不打你也拉不下臉。

民調 賴清德 藍白合

