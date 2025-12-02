【專家之眼】親台派勝選 台灣與宏都拉斯關係重開機？

2023年宏都拉斯與中華民國斷交、轉向北京後，「是否可能復交」一直是台灣社會關注的議題。如今，2025年宏都拉斯總統大選結果初現端倪，這場選舉為台、宏關係帶來新的變數，也讓外交布局重新受到檢視。

在這次大選中，最受關注的三名候選人與選票比例分別是保守派的阿斯富拉（Nasry Asfura, 41%）、自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla, 39%），以及執政左翼黨LIBRE的蒙卡達（Rixi Moncada, 20%）。值得注意的是，阿斯富拉與納斯拉亞兩人均在選前公開表示，若當選將考慮恢復與台灣的邦交、甚至終止與北京的正式關係。

相較之下，蒙卡達則主張延續現任總統卡斯特羅的路線，維持與中國的外交關係。若最終由保守派或自由派勝出，宏都拉斯外交方向勢必迎來重新評估；這不僅讓台灣重現「復交契機」，也使北京面臨外交上可能的反向壓力。然而，政權更替並不代表外交必然立即翻轉；首先，宏都拉斯近年與中國簽署多項投資、基建與貸款協議，新政府是否願意承擔撕毀協議的外交與經濟成本，是一大考量。

其次，台灣與宏國的經貿規模有限，與中國相比缺乏相同的貸款與市場誘因，新政府即使理念親台，也可能因現實壓力而放緩調整腳步。此外，美國態度仍是關鍵因素，若華府積極推動拉美盟友重回台灣陣營，復交可能性自然提高，反之則未必形成政策動能。如今川普有意與北京親善，因而支持宏國的力道如何，有待觀察。

總體而言，這場大選確實讓宏都拉斯與台灣關係出現「重開機」的窗口，但從選舉承諾走到外交行動，中間仍有多重門檻。台宏復交不是不可能，而是取決於新政府如何在政治理念、經濟利益與國際壓力之間取得平衡。換言之，契機已經出現，但仍需耐心等待宏都拉斯政權的真正外交選擇。