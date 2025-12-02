快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

聯合報／ 記者陳宥菘、特派記者謝守真／連線報導

對於中共可能向川普政府提出「廿八點台灣方案」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，他認為可信度不高，俄烏開戰以來，中方從不認為烏克蘭問題可類比台灣問題，且烏克蘭問題有美國、歐盟的介入，但中方一定認為台灣問題屬於中國內部事務，怎麼可能會允許美國、日本或其他國家公開介入台灣問題。大陸資深涉台學者包承柯表示，「台灣問題屬中國內部事務」，與烏克蘭局勢性質不同，也不涉領土交換。

張五岳說，中方當然清楚，美國仍然是解決台灣問題的關鍵性因素，中共會採取的做法是，要求美方從「不支持台獨」到明確「反對台獨」，不要對台獨散發出錯誤訊息，不要讓台灣以武謀獨、以美謀獨；並促使美方「支持兩岸和平統一」，在拜登時期，習近平也提過。

張五岳說，大陸現在在國際場域要求各國支持一中，但大陸絕不可能把台灣問題的解決方案，拿來跟國際社會進行交涉或做為談判標的；大陸在兩岸問題更多強調「操之在己」，根據「新時代黨解決台灣問題的總體方略」解決台灣問題是要為中國式現代化，為國家發展、為民族偉大復興服務。

日相高市早苗「台灣有事」引發中日關係緊張，張五岳說，北京反應如此強烈，主因是川普在台灣問題保持戰略模糊，反而高市給出明確表態，擔心對其他國家形成示範效應；至於北京舉措能否防止擴散效應，促使其他國家自制，仍有待觀察。

包承柯說，烏克蘭與俄羅斯是獨立國家，川普和平方案中涉領土交換與軍隊撤退；台灣問題大陸始終認為台灣是中國的一部分，不存在領土交換的可能性，兩者不能等量齊觀。

台灣問題 烏克蘭 張五岳 中日關係 台獨

延伸閱讀

川普證實通話委內瑞拉總統馬杜洛 傳催離境保命

美軍疑對運毒船殺無赦惹議 川普挺自家防長

抗通膨無效 川普降物價承諾跳票

川普降通膨找嘸速效藥 選民已沒耐心

相關新聞

評賴總統1.25兆元軍購 呂秀蓮：一味屈從A方挑釁B方 必然兵凶戰危

針對賴清德總統推出1.25兆元國防特別預算，前副總統呂秀蓮今（1日）透過臉書發表五點分析，肯定和平需要投資，戰爭應極力避...

宏都拉斯選舉左右台宏復交？學者態度保留 我涉外人士重申立場

宏都拉斯選舉除了決定政權向左或向右，也牽動宏國在兩岸之間的抉擇。至於是否宏都拉斯政權輪替就有利台宏復交，學者持保留態度；...

危害海纜設備將沒收 立法院初審通過「海纜七法」

立法院交通委員會今天初審通過海纜七法中的電信管理法、氣象法、商港法、船舶法；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收...

曾任北市委員…陸配徐春鶯涉反滲透法遭押 蔣萬安嗆綠營「別上帝視角」

民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，疑捲入反滲透法遭羈押。議員簡舒培爆料，徐曾在2023年接受北市府聘任新住民委員會委...

【重磅快評】抗中牌衛生紙找廁所 徐國勇的律師語病

賴清德總統宣布8年1.25兆國防特別預算，在野黨質疑戰爭疑慮。民進黨秘書長徐國勇今天反駁，國民黨把強化防衛等同要打仗，等於拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國；國無兵恆亡，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。問題是，民進黨先買好8年「抗中牌衛生紙」才來找廁所，徐國勇律師嘴聽似頭頭是道，實際卻未免本末倒置。

海鯤號無錨出海 藍批政治海測

海鯤號潛艦日前連兩天出海，台船宣稱已經完成浮航測試科目，但隨即被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。