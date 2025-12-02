快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤號無錨出海 藍批政治海測

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

海鯤號潛艦日前連兩天出海，台船宣稱已經完成浮航測試科目，但隨即被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮昨在立院表示，估計錨機可於本月中完成調校裝回。

國民黨立委徐巧芯、馬文君質疑，為何不等到錨裝回，全船機件都妥善的情況下再出海？是否為掩飾跳票，硬要在十一月出海？國防部長顧立雄說，原本進度應為十一月完成所有海測，現在已做不到，沒有政治考量。

邱俊榮說，潛艦的錨只是在狹窄水域時的備便手段，測試當日該艦的主備用系統都正常，周邊也有嚴密安排。徐巧芯說，台船說軍艦無須適用船舶法「必須有錨」規定，但軍艦應比民間船舶有更嚴標準，不該以此為理由，否則未來海鯤艦完成後，即使錨機壞了也可以開出去？

徐巧芯又問，海鯤艦少了錨機與錨具，重量、重心、浮心、配重等有無影響？邱俊榮說，配重會稍做調整，但影響很低。徐巧芯說，顯然有些隨艦出海的人認為，自己生命安全不被當一回事，才會向媒體爆料。海鯤艦未來要擔負作戰任務，測試應該高標準高規格，國防部別幫忙台船「洗地」。

顧立雄解釋，每次測試都會評估，認定安全才會出航；船錨在一般潛航不會使用，因此認為錨具在這次測試中不是必要條件；未來裝回之後，會利用浮航測試時，進行下錨、回收的動作。

徐巧芯問，預估何時裝回？邱俊榮說，預計十二月中之後。徐巧芯再質疑，這很明顯是為了不跳票，硬要在十一月出航。顧立雄反駁，原訂「十一月完成海測」已經做不到，絕對沒有政治性考量。

馬文君說，錨是船舶失去動力等緊急狀況時，最後的煞車裝置，何不調校完成再測試？邱俊榮說，軍艦是軍規，安全措施比民船更多，錨只是備援裝備。馬文君不以為然表示，部長都說未來要繼續做收放錨測試，代表是重要的，何不等裝回再測試？國防部作為業主，應比台船更審慎，「除非是你們下令」。

延伸閱讀

馬文君怒批海鯤號成認知作戰艦 卻又同情「兩高官」

潛艦測試太倉促 立委：新武器應搭配訓練

台灣之盾首波鎖定增購愛3 顧立雄：有助防空都是籌獲潛在項目

友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素

相關新聞

評賴總統1.25兆元軍購 呂秀蓮：一味屈從A方挑釁B方 必然兵凶戰危

針對賴清德總統推出1.25兆元國防特別預算，前副總統呂秀蓮今（1日）透過臉書發表五點分析，肯定和平需要投資，戰爭應極力避...

宏都拉斯選舉左右台宏復交？學者態度保留 我涉外人士重申立場

宏都拉斯選舉除了決定政權向左或向右，也牽動宏國在兩岸之間的抉擇。至於是否宏都拉斯政權輪替就有利台宏復交，學者持保留態度；...

危害海纜設備將沒收 立法院初審通過「海纜七法」

立法院交通委員會今天初審通過海纜七法中的電信管理法、氣象法、商港法、船舶法；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收...

曾任北市委員…陸配徐春鶯涉反滲透法遭押 蔣萬安嗆綠營「別上帝視角」

民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，疑捲入反滲透法遭羈押。議員簡舒培爆料，徐曾在2023年接受北市府聘任新住民委員會委...

【重磅快評】抗中牌衛生紙找廁所 徐國勇的律師語病

賴清德總統宣布8年1.25兆國防特別預算，在野黨質疑戰爭疑慮。民進黨秘書長徐國勇今天反駁，國民黨把強化防衛等同要打仗，等於拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國；國無兵恆亡，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。問題是，民進黨先買好8年「抗中牌衛生紙」才來找廁所，徐國勇律師嘴聽似頭頭是道，實際卻未免本末倒置。

海鯤號無錨出海 藍批政治海測

海鯤號潛艦日前連兩天出海，台船宣稱已經完成浮航測試科目，但隨即被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。