台宏會否復交 學者態度保留

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
2023年宏都拉斯與中華民國斷交、轉向北京；如今宏都拉斯總統大選結果初現端倪，這場選舉為外交關係帶來新的變數。路透
宏都拉斯政權輪替是否就有利台宏復交，學者持保留態度；外界關注剛政黨輪替的我友邦聖文森可能改與中國大陸建交，外交部政務次長吳志中昨受訪肯定稱，現在十二個邦交國、包括教廷都很穩定。

政治大學外交系兼任教授鄧中堅表示，中美洲國家多數由家族掌控，要考量國家利益還要考量家族利益，精英分子更是希望能在國際組織出任要職；北京除能提供經濟援助和採購支票外，在聯合國的影響力，對這些中美洲精英很有吸引力。他說，這些精英從國家和個人利益出發，都可能偏向中國。

鄧中堅表示，台灣當然積極想要跟宏都拉斯恢復邦交，宏國也在等台灣提出條件；兩位宏都拉斯的總統候選人敢跟中國叫板，因為背後有台灣的支持，接著要問，中國願意付出多少代價來留住宏都拉斯；總體而言，他認為宏國回頭的機率不高，「若跟我們斷交後就很難再恢復，我們也深知這個情勢」。

淡江大學全球政治經濟系副教授黃富娟指出，宏都拉斯右派上台會希望與台灣復交，但是，一旦右派當選，中國的壓力就會跑出來，宏都拉斯的經濟狀況不佳，欠下中國巨債，這都會轉換成為談判的政治籌碼；因此，談到台宏復交，她並沒有這麼樂觀。

拉丁美洲牽涉到美中兩國在當地的競逐，黃富娟表示，美國知道中國的手已經深入美國後院，因此美國總統川普第二任期，希望扭轉跟中美洲的關係。鄧中堅則說，相較於宏都拉斯所在的中美洲，中方更加重視南美洲，比起從台灣手中挖走需要投注大量資源的小國家，北京更希望強化在南美洲的影響力。

繼聖文森、宏都拉斯等國選舉後，涉外人士提到，友邦聖露西亞也在近日舉辦大選，外交部將密切關注。

吳志中昨接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時被問到與教廷的關係時說，前任教宗方濟各出自耶穌會，讓台灣在教廷只能維持現狀，現任教宗良十四世剛上任，還在盤點要怎麼處理。

