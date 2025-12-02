聽新聞
0:00 / 0:00

宏都拉斯大選有望變天 熱議與我復交

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
宏都拉斯十一月卅日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉（圖中）在首都德古西加巴演說。歐新社
宏都拉斯十一月卅日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉（圖中）在首都德古西加巴演說。歐新社

宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票率暫時領先，中間右派自由黨候選人納斯拉亞以近三成九八得票率緊追。兩人皆主張當選後可能恢復台宏邦交。

路透報導，宏國左翼總統卡斯楚政府二○二三年與台斷交，改與中國大陸建交；台宏將來若復交，將成為一九九○年尼加拉瓜時任總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人與台復交以來，北京在中美洲的另一外交挫敗。

宏媒「新聞報」網站顯示，根據宏國全國選舉委員會統計，總統選票已開出百分之五十五點九，首都德古西加巴前市長阿斯夫拉獲得七十三萬五千多票，以不到五千票差距小幅領先前副總統納斯拉亞。執政黨自由重建黨的候選人蒙卡達只拿到卅五萬多票，得票率僅一成九二，在三主要候選人當中大幅落後敬陪末座，翻盤無望。宏國選民約六百五十萬人。

宏都拉斯總統大選開票，自由黨候選人納斯拉亞（圖中）得票暫居第二。路透
宏都拉斯總統大選開票，自由黨候選人納斯拉亞（圖中）得票暫居第二。路透

法新社報導，大幅領先的兩人都是右派在野黨候選人，顯示拉美又有國家將變天「右轉」。

美聯社一日報導，國家黨、自由黨的競選總部均曾瀰漫一陣興奮，不過阿斯夫拉和納斯拉亞差距太小，兩人在投票當晚都說，計票尚處初期階段，不願宣布當選。

現任總統卡斯楚在社群媒體Ｘ轉貼其夫婿、前總統賽拉亞的訊息，呼籲靜候選票全數開完。宏國軍方強調，只承認正式計票結果。

現年六十七歲的阿斯夫拉在四月的辯論會說，台宏結盟時，宏國狀況比現在要好一百倍，並舉出台灣帶來的商業與發展援助。他七月在華府會晤投資者、國會幕僚跟智庫人士時也說，當選後將帶領宏國遠離中國、親近台灣。七十二歲的納斯拉亞也在辯論會承諾，當選將與台復交，譴責中國剝削並以不公平的貿易協議「殖民」宏國。

六十歲的蒙卡達則強調維持與北京關係，並表示支持近期遭川普施壓的委內瑞拉總統馬杜洛政府。蒙卡達選前還暗示，若落選將不會承認結果，並稱初步開票數據是「陷阱」。

除候選人對台外交立場，另一選戰的受矚目議題是川普揚言若阿斯夫拉落選，將削減對宏國援助。此次大選也被視為中美洲各國是否逐步向川普路線傾斜的最新指標。近期南美洲智利、玻利維亞選舉皆由保守派勝出，使得宏國大選更受外界關注。

三黨候選人在大選前夕還互控舞弊，讓國際憂心宏國能否確保選舉自由與公正。美國副國務卿藍道在社群媒體Ｘ警告，美國將迅速、果斷回應任何破壞宏國民主選舉完整性者。美洲國家組織（ＯＡＳ）許多成員國也呼籲卡斯楚政府確保宏國大選不受恐嚇、舞弊與政治干預。

宏都拉斯 大選 川普 得票率 卡斯楚

延伸閱讀

宏都拉斯大選初步結果曝！川普力挺的親台候選人暫領先 得票率逾30%

宏都拉斯大選今開票重點一次看！川普力挺的候選人支持與台灣恢復建交

威脅斷經援 川普強勢干預宏都拉斯大選 分析：恐幫倒忙

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

相關新聞

宏都拉斯大選有望變天 熱議與我復交

宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票...

評賴總統1.25兆元軍購 呂秀蓮：一味屈從A方挑釁B方 必然兵凶戰危

針對賴清德總統推出1.25兆元國防特別預算，前副總統呂秀蓮今（1日）透過臉書發表五點分析，肯定和平需要投資，戰爭應極力避...

宏都拉斯選舉左右台宏復交？學者態度保留 我涉外人士重申立場

宏都拉斯選舉除了決定政權向左或向右，也牽動宏國在兩岸之間的抉擇。至於是否宏都拉斯政權輪替就有利台宏復交，學者持保留態度；...

危害海纜設備將沒收 立法院初審通過「海纜七法」

立法院交通委員會今天初審通過海纜七法中的電信管理法、氣象法、商港法、船舶法；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收...

曾任北市委員…陸配徐春鶯涉反滲透法遭押 蔣萬安嗆綠營「別上帝視角」

民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，疑捲入反滲透法遭羈押。議員簡舒培爆料，徐曾在2023年接受北市府聘任新住民委員會委...

【重磅快評】抗中牌衛生紙找廁所 徐國勇的律師語病

賴清德總統宣布8年1.25兆國防特別預算，在野黨質疑戰爭疑慮。民進黨秘書長徐國勇今天反駁，國民黨把強化防衛等同要打仗，等於拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國；國無兵恆亡，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。問題是，民進黨先買好8年「抗中牌衛生紙」才來找廁所，徐國勇律師嘴聽似頭頭是道，實際卻未免本末倒置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。