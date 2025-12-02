快訊

民團發起廢止憲訴法及選罷法公投 藍批輸不起

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
憲法法庭目前僅剩八名大法官，無法言詞辯論、作出判決。有民團不滿藍白修法「癱瘓憲法法庭」，發起廢止憲訴法的公投連署。本報資料照片
憲法法庭目前僅剩八名大法官，無法言詞辯論、作出判決。有民團不滿藍白修法「癱瘓憲法法庭」，發起廢止憲訴法的公投連署。本報資料照片

有民團不滿藍白修正憲法訴訟法「癱瘓憲法法庭」，發起廢止憲訴法及選罷法修法的公投連署，預計今天與民進黨首度會商。國民黨立委王鴻薇昨批評，這根本是民進黨輸不起的「大罷免2.0」成真；民眾黨立法院黨團質疑，民進黨為何又躲在民團後面？民進黨團則說，支持「更大的民意」，直接民權是最好的監督與制衡。

民進黨秘書長徐國勇昨天稱，民進黨正審慎考慮提出公投案，也不排除與民團朝共同目標努力，但民團提出「憲訴法」公投若現在成案，按照立法院日前通過的「公投綁大選」修法，主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，根本「綁不到大選」，必須在大選之前就要投一次公投。

徐國勇也批評，未來台灣可能隨時都在投票，對台灣毫無意義。

王鴻薇感嘆，民進黨上周主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動輸不起的「大罷免2.0：大公投大成功」；如今一番話等於宣告了民進黨擾民噩夢再臨，但上次大罷免結果證實，人民真受夠了這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇批評，民進黨早已「病入膏肓」，「大罷免治百病」似乎藥效有限，而且「還會定期復發」，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪。

民眾黨團副總召張啓楷說，公投是人民的權利，任何人都可以發起，這也不是什麼壞事，只不過如同過去發動大罷免，民進黨為何都要躲在民團後面？這麼害怕就正大光明出來講。

張啓楷強調，為了避免出現幽靈連署，在野黨聯手修正選罷法，這也是民進黨過去的主張，至於憲法訴訟法則是要跟國際接軌，「民進黨為什麼這麼怕憲法訴訟法？民進黨為什麼這麼害怕罷免連署須檢附身分證影本？」

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，民主除了代議制度，也需要公民參與，直接民權是對代議制度最好的監督跟制衡，支持「更大的民意」；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，執政黨審慎研議是否協助民團，以及許多違憲亂政的法案是否訴諸民主救濟。

